Aquí Chango, reportando risas desde Bariloche

Ni se gasta en decir su nombre de pila, aclara, porque de toda la vida le dijeron “Chango”. y si lo cruzás por las calles de Bariloche no se va a dar vuelta si le gritás “Héctor”. Este extrovertido y cuarentañero instructor de esquí encontró una divertida forma de aprovechar lo que mejor le sale: hacer reír.

Tiene una facilidad innata para detectar gestos y regionalismos, lo que le permite imitar con llamativa precisión distintas tonadas y modismos de cualquier país del mundo para hacer humor a través de su cuenta de Instagram: Chango Report.

Todo empezó cuando, en plena pandemia, Chango se hizo eco de todas las veces que sus amigos le decían que tenía que mostrarle al mundo lo gracioso que era. “De pendejo siempre me divirtió mucho contar chistes en los asados; siempre fui el payaso de la fiesta. Sé que soy divertido y me gusta ser así, pero es algo que me sale naturalmente. Y bueno, mis amigos me empezaron a insistir cada vez más con la idea de hacer algo con todo esto”, cuenta.

Foto: Chango vive en Bariloche y asegura que cada recorrida en mountain bike, le deja un montón de ideas divertidas para contar.

Junto con un amigo crearon la cuenta de Instagram con la idea de reportar situaciones graciosas desde el lugar de los hechos: cualquier lugar de la montaña en Bariloche. Chango, hace el show; Agustín, que labura con lo audiovisual, lo captura y edita. En invierno, con las peripecias de los esquiadores y aprovechando las diferencias idiomáticas de los turistas se hacen un festín; y en verano, todo es susceptible de ser una humorada si pasa por las múltiples tonadas de Chango.

Foto: en invierno, Chango retrata de pies a cabeza los distintos perfiles de esquiadores que encuentra en el cerro: el calentón, el cheto, el positivo o el renegado.

“Mejicano, español, brasilero, chileno, colombiano, tucumano, también inglés oficial, spanglish y el típico inglés del gringo que quiere hablar español”, enumera cuando le preguntamos por algunas de las tonadas que puede imitar sin practicar. “Simplemente me salen, no practico nada, lo pienso y lo hago”, explica y asegura que no tiene una preferencia por ninguna de ellas, porque todas lo divierten, pero reconoce que la tonada de “Gallego” es la primera que empezó a hacer. “Cuando llegué a Andorra, cuando me fui a trabajar como profe de esquí, al toque aprendí Catalán y el gallego común. Y empecé imitando a amigos que tenía allá. Los gallegos son muy divertidos y me moría de risa”, recuerda el barilochense.

Desde que es chiquito, Chango tiene una gran facilidad para ponerse en otras pieles o leer situaciones que podrían traducirse en clave de humor. Siendo niño incursionó en teatro. De grande, luego de estudiar en la universidad en Tucumán (donde, dice, tuvo el curso acelerado de tucumano), se enganchó con la nieve que lo llevó a vivir por 12 temporadas en España, y el resto en Patagonia.

Foto: Es un gran esquiador y trabajó como instructor en diferentes centros de esquí del mundo.

Hoy, reside en Bariloche junto a su familia y su capacidad de detectar momentos potencialmente divertidos se agudizó y encontró en las redes sociales un provechoso canal para hacer reír y poder mostrar el lado absurdo de la nieve y la montaña. Como cuando un alumno brasilero no entendía cómo hacer la famosa “cuña” para frenar en la nieve. Chango le gritaba “abrí las piernas” de todas las maneras que el idioma castellano permite, pero nada funcionaba. Hasta que, finalmente, el alumno le confesó que debajo del pantalón de esquí traía puestos unos jeans lo que no le permitía moverse y mucho menos abrir las piernas para hacer la maniobra de freno. “El brasilero era divino pero claro, no iba a poder abrir las piernas jamás, estaba duro”, recuerda este profe entre risas.

Así, para hacer reír, Chango se nutre del entorno que le ofrece Bariloche, la montaña, la nieve o las recorridas en mountain bike. Pero también aprovecha las coyunturas. Con el furor del mundial nos presentó a Jhonifer Rojas Soto Carcamo, un chileno que se ganó un viaje a Qatar; o Rolan Garrón, un argento cabulero al que define como: “ese amigo bien zángano”; o las fuertes declaraciones de Mbappé post derrota y el árabe Yamil (fan de Messi), probando la molleja argentina.

Foto: A veces se caracteriza: otras, simplemente sale tal cual es haciendo doblajes sobre hechos de coyuntura.

“Descubrí que esto me gusta, me encanta hacer reír, me hace feliz, y lo hago también para divertirme. Tengo miles de ideas, cosas divertidas que vemos todo el tiempo en el cerro, o de los mismos profes o alumnos. Lo que no tengo es tiempo”, explica para cerrar la charla, y anticipa que está motivado para seguir con este proyecto humorístico aunque confiesa que siente que el mote de humorista le queda grande.

Modestia a un lado, un nuevo humorista está germinando en Patagonia porque, si tener la facultad del humor que él tiene no es ser un humorista. entonces ¿qué lo es?