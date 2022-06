Autotune: el polémico efecto sonoro que domina la música

Por Hernán Di Menna

Hace unos años, Charly García era elegido ganador en los Premios Gardel, el galardón a la música más importante del país, y al recibir la estatuilla se acercó al micrófono para terminar diciendo: “Hay que prohibir el Autotune”. Ahí, en la meca de la escena musical nacional expuso su opinión de este software de efectos utilizado para la voz. Un rato antes se había presentado en ese escenario Duki, emblema e ícono del trap, género que utiliza el Autotune como parte fundamental de sus producciones sonoras.

Video: Charly Garcia en los Premios Gardel y su particular discurso

El Duki, días después, levantó el guante y contestó: “A mí me encantaría tener el oído absoluto que tiene Charly, agarrar la guitarra, cantar y no tener que usar Autotune. ¡Me encantaría! Pero bueno, hermano, son las condiciones que tengo y me hago cargo de mis defectos para salir adelante. Lo uso porque es una herramienta, porque hay notas a las que no llego, porque no puedo entonar, entonces agarro el Autotune y sé que las estoy clavando. Si bien en la música que hago es parte de la estética, también le doy un uso práctico, porque puedo crear en mi mente melodías que no puedo reproducir cantando. Sin Autotune, no salgo ni a la esquina”

¡Pum! Tenemos polémica. Pero antes veamos la historia de este efecto.

Antes muerta, dijo Cher

El Autotune fue creado en 1996 por Andy Hildebrand, un ingeniero especializado en petroquímica que trabajaba estudiando las ondas de explosiones controladas en el océano, sin embargo abandonó este estudio por su interés en la música que, mezclado con los conocimientos previos en su área de trabajo, lo llevaron a descubrir que con algunas modificaciones en su flujo de trabajo podría ser capaz de ajustar la afinación en tiempo real casi en la forma que prefiriera.

Pero pasaron varios años hasta que éste invento fuera tomado en cuenta (o que no fuera un secreto oculto en una consola). En 1998 Cher lanzó ‘Believe’, uno de los éxitos más grandes y más vendidos del pop mundial y en el cual se escuchaba su voz totalmente modificada por el Autotune.

Video: Cher, la primera artista en romper los moldes con Autotune

Allí nació, hace 24 años, el software más influyentes de la historia musical. Antes del famoso estribillo “Do you believe in life after love?”, la voz de contralto de Cher se transforma en un quiebro robótico.

Aquel efecto sonoro fue un éxito y empezó a conocerse como “efecto Cher”. Pero cuenta la leyenda que cuando Rob Dickins, entonces presidente de Warner Music en Reino Unido, escuchó “Believe”, pidió a los productores que eliminaran el efecto pero la artista pop se negó con un rotundo: “Por encima de mi cadáver”.

Desde allí, cientos de artistas y de los más diversos estilos (rock, pop, reguetón, r&b, pop, rap, incluso flamenco) lo utilizan tanto en el estudio de grabación como en las presentaciones en vivo: Radiohead, Katy Perry, Maddona, Black Eyed Peas, Kanye West, Bad Bunny son sólo algunos ejemplos.

Foto: Estudio que se puede armar en cualquier lugar, de forma casera, y grabar voz en calidad.

La grieta musical

La voz es, quizás, en el instrumento musical más difícil de aprender. Suele pensárselo como una cuestión innata, natural, talento crónico, que solo necesita algunos retoques o un poco de oficio para luego mostrarle al mundo la suerte de haber nacido bendecido con ese don o talento. Y, lejos de eso, se aprende, se perfecciona, se practica, se estudia, se toman clases muy parecidas a las de cualquier instrumento de viento o de cuerdas.

Foto: Grabación en estudio tradicional.

¿Será que el Autotune vino a democratizar? ¿Será bueno que cada uno, aún sin contar con una voz privilegiada, pueda componer y popularizar una canción? ¿Será que los dotados musicalmente se sienten amenazados? ¿O será que es injusto que alguien que dedicó una vida entera a perfeccionar la voz hoy se encuentre con que cualquiera puede cantar? ¿Es esto una grieta entre jóvenes que ven a “viejos vinagres” quejarse del avance de la tecnología o a señores talento creer que los “pibes de hoy” agarran el camino más corto y cómodo antes que ponerse a estudiar teoría de solfeo y composición?

La única verdad es que la industria musical ha sumado efectos a la música desde los años 70. Sintetizadores, baterías electrónicas y varios más se popularizaron y se volvieron una norma en cualquiera de los estilos hasta el día de hoy.

Entonces, ¿por qué si la voz es un instrumento más no puede alterarse, modificarse, distorsionarse, en síntesis, mejorarse para que el resultado de la canción sea lo mejor posible?

¿Fin de la polémica? ¿Vos que pensás?