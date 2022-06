Científicos transforman colillas en productos sustentables

En el mundo se desechan tantas colillas de cigarrillos como para llenar 80 piscinas olímpicas por segundo. Más de 6 trillones son desechadas cada año, según cifras publicadas por un estudio del Center of Tobacco Control Research and Education de la Universidad de California. Esto lo transforma en el item de basura número 1 en el mundo.

En un informe publicado en 2017 por la Organización Mundial de la Salud (OMS) cifraba entre 340 y 680 millones los kilos procedentes de los residuos del tabaco anualmente en el mundo.

Foto: El 70% de los cigarros consumidos diariamente en el mundo son desechados al medio ambiente.

El filtro de las colillas está hecho de acetato de celulosa, material plástico que retiene más de 7 mil compuestos tóxicos (metales pesados, nicotina, compuestos carcinógenos). El 70% de los cigarros consumidos diariamente en el mundo son desechados al medio ambiente. El 80% de la colilla está hecha de plástico no biodegradable, que tardan entre 10 y 15 años en desaparecer. Cuando ya no se ven es porque el principal componente de los filtros es fotodegradable. Los rayos UV lo fragmentan hasta que se disgrega y se diluye en el agua o la tierra pero las sustancias que contienen no desaparecen.

Pero antes de volverse invisible, ya acecharon contra todo lo que tocan. Según estudios de la Universidad de Berlín una sola colilla es capaz de contaminar hasta 1.000 litros de agua.

Los restos de cigarrillo son el principal contaminante que encontramos en playas y océanos, y el segundo más abundante en ríos y embalses, según afirma la organización SEO Birdlife.

Un informe de Ocean Conservancy afirma además que las colillas contaminan los océanos tanto como los plásticos y que su presencia está por encima de residuos como envoltorios, botellas, tapitas y bolsas de plástico. El estudio denuncia, además, que las colillas no sólo contaminan las aguas, también son ingeridas por error por los peces y otros animales. Sólo cinco colillas por litro de agua son suficientes para matar a algunas especies de peces y especies salvajes.

Foto: Un estudio de la Universidad de Berlín determinó que una colilla contamina 1.000 litros de agua.

A esto se le suma que más de un 50% de los incendios forestales en el mundo son causados por colillas de cigarrillos encendidas, según la Ocean Sentry. Como referencia, sólo en Estados Unidos los costos anuales de humanos, animales y propiedades de los incendios causados por fumar inapropiadamente son alrededor de us$ 7 mil millones. Se calcula que hasta la fecha han habido más de 300.000 incendios relacionados con las colillas.

Los filtros se incorporaron a la industria tabacalera en los años 50 a modo paliativo para reducir el alquitrán y la nicotina de los cigarrillos. La industria comenzaba a verse acechada por denuncias sobre el daño en la salud de las personas y encontraron en la incorporación del filtro un placebo para hacer creer que fumar cigarrillos era más seguro, montado a una enorme campaña de publicidad.

La ciencia al rescate

Recientemente, un grupo de jóvenes científicos chilenos de la Universidad Católica de Valparaíso se propusieron desarrollar una serie de opciones químicas para revalorizar las colillas de cigarrillos, considerando que el 70% corresponde a acetato de celulosa, un plástico que puede utilizarse para la fabricación de objetos de mayor valor en el mercado y que se usa en la fabricación de vinilos, mangos de destornilladores, posavasos, productos de jardinería, marcos de anteojos de sol y artículos de escritorio, entre otros.

El equipo conformado por Valery Rodríguez (Química Industrial), Germán Brito (Químico Industrial), Jennifer Araya (Ingeniero Comercial) y Sofía Jara (Diseño Industrial) crearon IMEKO, un emprendimiento que le da a las colillas un inédito valor en base a una novedosa técnica, transformando este residuo en material sustentable. "Juntamos ciencia e innovación para dar solución a la contaminación por colillas de cigarro" reza su slogan.

Foto: IMEKO transforma las colillas del cigarrillo en un material plástico para elaborar distintos productos.

“Desarrollamos un proceso químico en el laboratorio que permite limpiar las colillas de todos sus componentes tóxicos y disponerlos de manera segura con empresas especializadas en el tratamiento de residuos peligrosos y también recuperar el acetato de celulosa limpio, el que se transformó en nuestra nueva materia prima”, explica Germán Brito.

El desafío siguiente fue avanzar en la transformación de este insumo, logrando llevarlo a distintas formas físicas, como plástico compacto, fibras y films.

Foto: Científicos chilenos en el proceso de limpieza del filtro que puede llegar a tener mas de 7 mil compuestos tóxicos.

Cómo es el proceso

“A lo largo de una semana se puede transformar desde que llega al laboratorio hasta que tenemos el producto plástico para ser moldeado y obtener diversos objetos. Se parte con un proceso de lavado de la colilla donde se eliminan los restos de tabaco, cenizas y se desprende el papel. Después esta colilla pasa por un proceso químico donde se realiza la extracción de todas las sustancias tóxicas, a través del uso de solventes orgánicos”, explica Valery Rodríguez.

En el fondo, no se adicionan elementos sino que es un proceso de extracción. Se sacan las sustancias tóxicas y la colilla queda de un color blanco, sin contaminantes. Con un total de 300 colillas, se puede hacer un set de seis posavasos.

Foto: Posavasos hechos con colillas de cigarro. "Los primeros en la historia!" aseguran desde Imeko.

“Es importante destacar que todas las colillas sirven para ser recicladas, no importa si están mojadas. También se pueden utilizar aquellas que ocupan las personas que arman sus cigarrillos.. Con esto, creemos que tenemos la capacidad de generar una nueva industria para el reciclaje”, concluye Valery Rodríguez.

Objetivo cumplido: sacar algo nocivo para el medio ambiente y transformarlo en algo con mayor valor, demandado para consumo masivo y reutilizable.