Una neuquina que hace carrera en Texas

Kerrville es una ciudad de Texas (Estados Unidos), a orillas del río Guadalupe. Tiene un poco más de 20 mil habitantes y es conocida por sus hermosos parques a lo largo del río, su museo de arte y sus sitios históricos. Queda cerca de San Antonio (tierra petrolera), y a unas pocas horas de Austin, Kerrville es la capital del oeste norteamericano.

Allí, en tierra de cowboys y rodeos, hace 10 meses que la neuquina Analía Fiorio vive junto a su pequeña niña de 6 años. “Este es un lugar precioso, donde vive gente mayoritariamente arriba de los 50 años, muy amorosa. Es una comunidad muy amable y además está bueno para criar niños porque es muy seguro y hay mucha naturaleza”, cuenta sobre la ciudad tejana.

Hace unos días, mientras paseaba con su hija por un parque a la vera del río, Ana recibió un llamado: era de la Universidad de Schreiner; respondían a una solicitud que ella envió para aplicar como colaboradora de dicha institución.

“Desde que estoy viviendo en Kerrville, hago mucho trabajo de voluntariado y mantengo mis clientes on line para Argentina. Pero siempre me mantengo activa, a donde sea que vaya, por eso me falta tiempo y me sobran ganas, necesitaría que el día tenga más horas”, cuenta con entusiasmo.

Hoy, dado su extenso currículum y su trabajo como docente en gestión cultural, fue convocada por esa respetable universidad de Estados Unidos para ser profesora adjunta en Public Speaking Class. “Yo me puse en contacto con ellos para ofrecerles mi currículum y ver si podía hacer alguna colaboración. El sábado tuve una propuesta concreta para ser profesora adjunta. Estoy sÚper contenta de tener esta oportunidad y de poder aportar un poco de lo que aprendí en todos mis años de formación”, reflexionó.

Hacer nido

Por diversos motivos pero, principalmente, porque cree que hay que dejarse llevar un poco por el corazón y otro poco por el universo, hace 5 años que Ana vive de forma temporal en distintos lugares (“aunque se que siempre puedo volver a Neuquén”, asegura). Tiene la hermosa capacidad no sólo de vivir, sino de adaptarse a cada nuevo lugar, habitarlo y hacerlo propio.

Primero fue de Neuquén a Buenos Aires donde estudió su carrera de Relacionista Pública en la UADE y se dedicó durante muchos años a la organización de eventos culturales. Luego, se formó en Coaching y DDHH, y la vida la llevó por Colombia y México. En cada lugar que habitó siempre encontró la forma de desarrollarse tanto profesional como personalmente, y de conjugar residencia, afectos y trabajo.

La pandemia la encontró en Tulum (México), con vuelos cancelados y fronteras cerradas. De ser una turista varada pasó a vivir en ese lugar por tiempo indeterminado. Allí, y como siempre, se las ingenió para trabajar a distancia y, aprovechando las bondades de la virtualidad, creó una comunidad de más de 200 mujeres de distintas partes de latinoamérica para reflexionar sobre lo roles de la mujer de hoy, la maternidad y las exigencias “que muchas veces la mujer tiene consigo mismas”, comentó.

Reflexión, hacer comunidad, crear redes de contención, son las cosas que motivan a esta neuquina a la hora de emprender. Y no es casualidad. Además de ser RRPP y de contar con experiencia como capacitadora y docente en instituciones de argentina (fue Gestora, Coach y Docente de la Universidad de Palermo), es parte de la Asociación Argentina de Coaching Ontologico y posee dos certificaciones de la International Coaching Federation (ICF). Por otra parte, hace años que es parte del Comité Organizador “Mujeres en Foco”, un Festival internacional de cine por la equidad de género, reconocido tanto nacional como internacionalmente por su aporte a los derechos de las mujeres. Y, actualmente está cursando un MBA on line a través de la UADE Business School.

Elije tu propia aventura

Con toda esta experiencia encima, Ana se contactó con la Universidad de Schreiner como para ver que onda, y recibió una gran oportunidad. Muy pronto habrá una neuquina enseñando en Texas y es ella, esta mujer que no solo logra hacer nido en cada lugar en que reside, sino que también hace carrera en cualquier parte del mundo, sin dejar de ser emprendedora y madre full time.

“Viajo porque me gusta, a veces porque lo siento como una necesidad, pero también para que mi hija tenga esa experiencia desde chica y que busque estar en lugares con posibilidades. Pero siempre soy muy agradecida de poder diseñar mi vida como deseo”, remarca.