El mejor trabajo del mundo existe y lo tiene un argentino

Es conocida alrededor del mundo la fama de muchos de los nacidos en estas latitudes. “Contratá un argentino y a los pocos meses será tu jefe”, deja correr la leyenda popular. Rápidos, ambiciosos y creativos podrían ser los adjetivos calificativos que normalmente nos definen. Los malos, son un montón pero no lo nombraremos hoy porque porque tenemos que contar la historia de Marcos Toscani.

Corría el año 2016 y este Licenciado en Marketing de 38 años trabajaba asesorando empresas y haciendo trabajos típicos de mercadeo, todo de manera independiente. Y decidió comenzar a pensar en otra salida laboral. Y vaya que soñó en grande.

En Palma de Mallorca, Islas Baleares (España). Foto: Facebook - Experto En Hoteles.

Primero se le ocurrió viajar por América y contar la experiencia. Pero no era tan novedoso: las redes están saturadas de gente que cuenta su día a día en tal o cual ciudad. Pero ahí descubrió un nicho. Todos esos viajeros y su contenido está apuntado a cómo viajar barato. Entonces vislumbró que podía hacer todo lo contrario, apuntar a lo exclusivo, al lujo.

Con sus conocimientos de marketing, mezclado con su deseo de cambiar de trabajo, más una pizca de lanzarse al vacío inventó este puesto laboral que no existe, al menos en habla hispana.

Desde ese año se denomina a sí mismo y a su trabajo “Experto en Hoteles”. Sus redes no paran de sumar seguidores (@expertoenhoteles). Su web www.expertoenhoteles.com tampoco. Y es allí donde vuelca su crítica, su descripción de los lugares donde él elige viajar. No le pagan las cadenas. Él las elige, y allí radica su credibilidad. Va por las mejores plazas del mundo diciendo su verdad, analizando elegancia, diseño, habitaciones, gastronomía, espacios de relax, amenities, tecnología y ubicación. Y haciendo un promedio de estos, puntúa el lujo.

Marcos en uno de los resorts más exclusivos de la Riviera Maya. Foto: Facebook - Experto En Hoteles.

DEFINIME LUJO

Cuando explica su actividad, en entrevistas o en sus propias redes, Marcos aclara que la categorización en estrellas conocida por todos (de 1 a 5) no explica casi nada. Es un estándar internacional que tiene más que ver con la cantidad de metros cuadrados de habitaciones y piscinas que otra cosa. Y no duda en la definición de lujo: es la personalización.

“Es vivir experiencias genuinas, salir al mercado local a buscar productos con el chef del hotel, hacer una fiesta en la terraza de tu suite, que te organicen una cena romántica en la punta de una piedra, a la orilla del mar, pedir algo que no está en el menú; un pescado local que se me antojó o que reemplacen con mango un plato que lleva frutilla. Si me dicen que no, no estoy en un hotel de lujo”. Y amplía con un recuerdo: “Llegar a desayunar y que no te pidan el número de cuarto, sino que te llamen por tu nombre. Durante una estadía en Los Cabos de Chileno Bay escribieron mi nombre en la arena, inventaron el cocktail Marcos Toscani y, cuando me lo presentaron, una noche en la playa, me hicieron apretar un botón que estaba en la mesa. Se activó un show de fuegos artificiales solo para mí”, detalla, aún sin poder creer lo que experimentó en aquella oportunidad en un hotel mexicano.

Chileno Bay Resort es un exclusivo completo hotelero en Los Cabos, Méjico.

HARD, WORK HARD

Ok, necesitamos ya aspectos negativos antes de terminar esta nota. Toscani dice que alojarse en hoteles que pueden llegar a 80.000 dólares la noche puede tener aspectos negativos. Por ahora no le creemos (estuvo en el penthouse neoyorkino del hotel The Mark, la tercera suite más cara del mundo). Pero aclara que no está de vacaciones. ¿Ah, no? No. Dice que viaja sólo y que lo hace principalmente porque en su estadía se la pasa trabajando.

Para sus labores --que constan de no estar en su departamento de rosario 256 días al año, de ir de país en país evaluando un promedio de 50 hoteles de lujo por año-- viaja con un teléfono, un drone, un micrófono, una tablet y una computadora. Y cuenta que todo lo maneja él. No terceriza nada de su trabajo: escribe él mismo las reseñas, filma los lugares donde se aloja, edita el material, graba y produce su podcast y llena de contenido sus redes. Pero además de todo esto, Marcos asesora a hoteles para mejorarlos, según su visión, en instalaciones y servicios, y da conferencias sobre esta temática.

Marcos crea el 100% del contenido que comparte en sus redes sociales. Foto: Facebook - Experto En Hoteles.

Cuando se lo consulta sobre donde están los mejores hoteles de lujo del planeta arranca por París que, según explica el experto, transformó sus palacios de su esplendor histórico en lugares donde alojarse. Pero no se olvida del norte de África. A fines del año pasado, tuvo la oportunidad de hospedarse en uno de los riads del Royal Mansour de Marruecos, encomendado por el rey Mohamed VI y elegido mejor hotel del mundo de 2021 por los premios Villégiature. Y cuenta una particularidad: cada huésped del hotel tiene un asistente personal. ¿Qué? Si, si estás en la piscina y necesitás cualquier cosa, tenés a éste empleado que sólo cubrirá tus necesidades y caprichos. Todo para vos.

ARGENTINA, TIERRA DE OPORTUNIDADES

El también embajador de turismo de lujo en todo México y la cara visible en Tik Tok para la cadena hotelera Meliá con casi 400.000 seguidores (si, no para de trabajar), cree que Argentina tiene todo el potencial para volcarse a ser una plaza de lujo.

Reconoce a Mendoza, Iguazú y Calafate como su top 3 en el país. “No tenemos nada que envidiarle a California. El turismo vitivinícola de lujo de los valles mendocinos está muy bien explotado”. Y cuenta que Madrid no figuraba en los destinos exclusivos preferidos en el mundo comparado con otras plazas europeas como Londres y París. Pero que en los últimos 10 años y con elevada inversión logró colarse entre los mejores. Y cree que la salida de la Argentina de las sucesivas e interminables crisis es con la explotación del turismo y con lo que esa actividad deja en divisas.

Lujo es que te hagan un trago con tu nombre. Foto. Facebook - Experto En Hoteles.

El inventor del trabajo más lindo del mundo dice “no es que voy a descansar a los hoteles, no estoy de vacaciones. Me lleva mucho tiempo. Aunque no parece, es estar de un lado para el otro, siempre. Es a veces cansador”.

¿Le creemos?