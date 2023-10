Octubre nos sorprenderá con dos eclipses

Este octubre 2023 depara en simultáneo tres cuestiones que aceleran procesos y destraban lo estancado: dos eclipses y la reactivación de Plutón directo. Según anuncias especialistas en la materia, saldremos de octubre en una onda muy diferente a la que teníamos al comenzarlo.

Este tipo de fenómenos astrales comenzó oficialmente a finales de septiembre, con la Luna Llena en Aries, pero los eclipses puntuales llegan en octubre. Y los dos mueven energías de signos regidos por Venus, así que el bienestar, el placer, el amor y el dinero son los temas involucrados. Un tip que dan astrólogos es que "No te sorprendas si las cosas empiezan a agilizarse: es propio de los eclipses acelerar los acontecimientos a los que les llegó su momento".

El primero es el día 14 y se da en 21° de Libra. Es, técnicamente, un eclipse solar anular, porque el Sol estará por detrás de la Luna y se verá como un anillo de fuego, rodeándola. Como se da en Luna Nueva, el especialista Sergey Klinsman asegura que "en esta ocasión abriremos una etapa en la que podemos encontrar oportunidades y horizontes en temas librianos: las relaciones son el tema estrella, pero también tendrá lugar lo estético, lo artístico y lo armonioso. No nos olvidemos de agregar la importancia que Libra le da a la justicia y a la razón: puede haber novedades en los temas que involucran estas cuestiones".

El segundo es el 28 de octubre en 05° de Tauro: un eclipse lunar parcial. En esta ocasión, va a ser en Luna Llena: el Sol ya va a estar en Escorpio y la Luna se le va a ubicar justo enfrente. Para Klinsman, las Lunas Llenas hablan de cumplimiento de etapas y de cierres de ciclos; "hablamos del ciclo que comenzó alrededor del 19 de mayo, con la Luna Nueva en Tauro. Este ciclo giró en torno a temas como los ingresos, la estabilidad, la seguridad, el disfrute, los procesos que conllevan tiempo para realizarse, la tenacidad y la paciencia. Si estuviste haciendo los deberes en cuanto a estas temáticas, puede manifestarse el resultado de tu esfuerzo a partir de este eclipse", asegura.

¿Qué es "Plutón directo"?

Por último, el 10 de octubre Plutón sale de su retrogradación. Fueron cinco meses exactos los que Plutón pasó revisando sus últimos pasos. A fines de marzo, había cambiado de signo y llegado a Acuario. En este sentido, el investigador señala que "Tengamos en mente que como el planeta más lento su cambio de signo constituye todo un acontecimiento: el anterior fue en 2008. Al volver hacia atrás, volvió a entrar en Capricornio, signo del que saldrá en enero".

Entonces, en este momento de transición, "la retrogradación de Plutón nos hizo notar que muchas cuestiones estaban trabadas, o que, incluso, se estancaban. Respuestas que no llegaban, proyectos en stand by, dudas y revisiones, detalles que bloqueaban el avance de las cosas" (como, por ejemplo, que falte una firma para un ok definitivo en un contrato).

Para cerrar, Klinsman asegura que "llega, en definitiva, el momento de dejar atrás etapas que ya superamos y abrazar nuevos ciclos con la sabiduría que nos dejaron, una mayor conexión con los demás y la capacidad de ser genuinas".