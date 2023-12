Cuáles fueron los artistas más escuchados del año

La plataforma de streamming Spotify dio a conocer su Wrapped anual, esto es, los datos de los artistas, canciones y albumen más escuchados a nivel global y -- lo que más nos interesa-- en la Argentina.

El mercado musical mundial ya se mide desde hace algunos años en reproducciones. Spotify es la plataforma por excelencia, la más consumida en el mundo y también en nuestro país.

Entonces, los datos que publica esta plataforma que ofrece servicios de música digital, son muy esperados por toda la industria, por los artistas y también por el público que quiere conocer cómo se posicionan sus artistas favoritos.

Aquí te compartimos un resumen de lo más escuchado en 2023.

ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS A NIVEL GLOBAL EN 2023

Taylor Swift Bad Bunny The Weeknd Drake Peso Pluma Feid Travis Scott SZA KAROL G Lana del Rey

Este ranking no sorprende. Son artistas que se mantienen en el podio durante los últimos años. Quien mete el batacazo es el trapero mexicano Peso Pluma, novio de nuestra Nicki Nicole, en el 5to lugar. Impresionante performance en un mercado que no suele exportar tanto talento al mundo.

TOP 10: ARTISTAS MÁS ESCUCHADOS EN ARGENTINA DURANTE 2023

Ke Personajes Bad Bunny Maria Becerra Duki Feid Emilia Bizarrap a K’onga BM TINI

Llegamos a lo que más nos interesa. Y vaya que nos deja con la boca abierta. La banda de Ema Noir se queda con la primera posición dejando atrás a artistas que tienen una inversión en imagen y promoción impresionantes. Un año que no se olvidará nunca Ke Personaje.

TOP 10: ARTISTAS ARGENTINOS MÁS ESCUCHADOS EN ARGENTINA DURANTE 2023.

Ke Personaje María Becerra Duki Emilia Bizarrap La K’onga BM TINI Callejero Fino Milo J

A diferencia del ranking anterior, en esta lista quedan afuera los artistas internacionales. Y sigue liderando la banda de Entre Ríos. Se cuela al final Callejero Fino y el joven de 16 años, Milo J, quizás la promesa más importante de la escena urbana nacional.

TOP 10: CANCIONES MÁS ESCUCHADAS EN ARGENTINA DURANTE 2023

Un Finde | CROSSOVER #2 - Big One Ya No Vuelvas (Versión Cuarteto) - Luck Ra En La Intimidad | CROSSOVER #1 - Big One M.A (Mejores Amigos) - BM Los del Espacio - LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK Pobre Corazón - En Vivo - Ke Personajes Rara Vez - Taiu, Milo J ADIÓS - María Becerra Yandel 150 - Yandel MERCHO - LiL CaKe

Llegamos a los tracks, a las canciones más reproducidas en la Argentina. Quizás sea ésta la lista que suene en las fiestas, porque no hay manera de que no las hayas escuchado, aunque no seas un consumidor de ese tipo de música o artistas. Son las canciones de moda, todos sabemos alguna parte y todas superan ampliamente las 300 millones de reproducciones.

TOP 10: CANCIONES DE ARTISTAS LOCALES MÁS ESCUCHADOS EN ARGENTINA DURANTE 2023

Un Finde | CROSSOVER #2 - Big One Ya No Vuelvas (Versión Cuarteto) - Luck Ra En La Intimidad | CROSSOVER #1 - Big One M.A (Mejores Amigos) - BM Los del Espacio - LIT killah, Tiago PZK, Maria Becerra, Duki, Emilia, Rusherking, Big One y FMK Pobre Corazón - En Vivo - Ke Personajes Rara Vez - Taiu ADIÓS - María Becerra MERCHO - LiL CaKe Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap

Aquí también se hace el recorte donde solo entran los artistas nacionales. Y siguen en las dos primeras posiciones tanto Big One como Luck Ra, lo que muestra que el 2023m sin dudas fue un gran año para ellos. Y en ambas canciones, colabora Emanuel Noir, de Ke Personaje.

TOP 10: ÁLBUMES MÁS ESCUCHADOS EN ARGENTINA DURANTE 2023

Cupido – TINI La nena de Argentina- María Becerra Un Verano Sin Ti - Bad Bunny Donde quiero estar- Quevedo Mañana será bonito- Karol G Alma- Nicki Nicole Feliz cumpleaños Ferxxo te pirateamos el álbum- Feid Antes de Ameri - Duki YSYSMO - YSY A Nadie sabe lo que va a pasar mañana - Bad Bunny

Portada del álbum "Cupido" de Tini.

En el ranking de álbumes se toma la obra completa del artista. Y en la cima están las dos artistas más importantes de la escena argentina a nivel mundial. Tremendas, Tini y María Becerra.

TOP 10: PODCASTS MÁS ESCUCHADOS EN ARGENTINA DURANTE 2023

La Cruda Psicología Al Desnudo | @psi.mammoliti Caja Negra Nadie dice nada Urbana Play 104.3 FM Intoxicado: El Caso de Pity Álvarez El Podcast de Marian Rojas Estapé Correo No Deseado Caso 63: Enigma - ALL LANGUAGES Soñé que Volaba | OLGA

"La Cruda", es el podcast original de Migue Granados en el que cuenta historias de superación, amor, enfermedades y adicciones.

En el bonus track, nos vamos un rato de la música para ver los podcast con más reproducciones. Y sirve también como recomendación. Si no los escuchaste, tomate un rato durante este verano, en las vacaciones, para descubrir el mundo podcast, que viene liderando Migue Granados con La Cruda desde hace 3 años, un ciclo de entrevistas muy interesantes, agiles y sobre temáticas muy especiales.