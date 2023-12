El arte en piedra de joy

Joy Collini es una artista de Bariloche cuyo “atril” es fácil de encontrar en cualquier playa de la Patagonia: sus hojas en blanco son las piedras. Grandes, chiquitas, redondas, cuadradas, con diferentes texturas; como sea, en ellas plasma arte y mensajes a través de su emprendimiento “El Lito Pinto”, y recientemente, ganó un concurso con un cuadro –hecho con este material – para concientizar sobre la prevención del cáncer de mama.

El Lito Pinto: pinturas sobre rocas, así se llama este emprendimiento.

Gustos son gustos

Desde que recuerda, Joy siempre “jugó” a hacer arte. Las fotos de su infancia la retratan, la mayoría de las veces, con pincel en mano. “Siempre estaba dibujando, copiando alguna imagen de algún dibujito. Y, a medida que fueron pasando los años y pensaba en qué seguir, en qué estudiar, me acuerdo que era como la única carrera que miraba las materias y decía: ´todo me gusta´. Como que no me podía imaginar mucho en otra cosa”, comparte.

“Siento que vino conmigo, que siempre que me preguntaba sobre mi futuro la respuesta era el arte. Y fue fluyendo y lo fui siguiendo”, recuerda. Y persiguiendo ese instinto estudió el Profesorado en Bellas Artes con orientación a Dibujo y Pintura, en Buenos Aires: “una carrera hermosa, la verdad. Todas las materias me gustaban. Y así como no era muy buena en el colegio, en la facultad me iba muy bien porque se notaba que era algo que a mí me gustaba”.

Cada obra de Joy tiene un mensaje para regalar.

Así Joy se fue abriendo camino, entre pasión y pinceles, juegos y montañas. También, según cuenta, hay una pizca del séptimo arte que está inmiscuido en sus trabajos: “puedo decir que me inspiro mucho en cosas de películas. Imágenes, situaciones, como detalles de películas, cositas por ahí insignificantes que me quedan grabadas y las uso”, explica.

“No siento que me inspire en algo en particular porque me inspiro mucho en lo retro también. Es como que me va fluyendo, creo que va mutando como muta uno, que te van cambiando los intereses o el foco en algunas cosas”, reflexiona.

Leyenda

Pintar en piedra

Todos estos saberes y pasiones, confluyeron en Bariloche y en el arte en piedra que Joy lleva adelante a través de su emprendimiento “El Lito Pinto: pinturas sobre rocas”, que llevan algún mensaje, recuerdo o dibujo para regalar o decorar.

“Estaba buscando el nombre para este emprendimiento y, lito es el prefijo de piedra, entonces me gustó usarlo porque me lo imaginaba como un nombre. Después quería un juego de palabras y un amigo me dice, el lito pinto y me gustó mucho más, me encanta como suena”, relata.

“El usar las piedras surgió porque cuando me vine a vivir para acá (a Bariloche), cumplía años una de mis hermanas y quise hacerle un regalo. Entonces, pensaba en qué le podía hacer y mandarle. Así que busqué una piedra, de un lado le escribí el deseo que yo sabía que mi hermana tenía y del otro le hice una ilustración que tuviera que ver con eso”, cuenta.

Y así, como las migas de pan iban marcando el camino a casa a Hänsel y Gretel, las piedras van mostrándole un camino e inspirando a Joy: “yo miro mis cuadros y realmente hasta a mí me sorprenden las cosas que se me ocurren. En realidad, los cuadros que voy creando, la idea me la da la piedra, es totalmente así; encuentro una piedra y me hace acordar a algo y entonces empiezo a pensar, craneo cómo hacer, cómo llevar al dibujo esa idea que estoy teniendo en la cabeza”.

Sus trabajos, además de encontrarlos en el Instagram de @ellitopinto, se pueden ver en la feria de artesanos ubicada en plaza “Derechos de la Mujer”, a metros del Centro Cívico de Bariloche.

Las piedras de todas formas y tamaños son la hoja en blanco de esta artista.

Arte conciencia

El mes pasado, Joy donó a la Fundación Intecnus, -un prestigioso instituto de tecnologías nucleares para la salud, en Bariloche, que brinda asistencia en diagnóstico y tratamiento para una amplia gama de patologías cardíacas, neurológicas, endócrinas y oncológicas, entre otras-, un cuadro titulado "A cara de piedra", el cual obtuvo el tercer premio en el Concurso de Artes Visuales realizado en el marco del II Congreso Patagonia sobre Cáncer de Mama, organizado por la AAOC (Asociación Argentina de Oncología Clínica) y APROC (Asociación Patagónica de Radioncólogos y Oncólogos Clínicos).

“En principio nos habían preguntado, a los tres primeros lugares, si queríamos dejar nuestra obra como patrimonio histórico en Bariloche, pero a mí no me cerraba mucho esa finalidad. La realidad es que me la imaginaba en un lugar como Intecnus u otro espacio que tenga que ver con la temática para la cual había hecho la obra”, dice.

Joy junto a los médicos y jefes de Mastología cuando recibieron el cuadro.

Así que cuando su cuadro llegó al centro de salud “fue hermoso”, expresa. “La verdad que no me esperaba más que me digan bueno dale trae la obra y por ahí en algún momento la colgamos, pero me sorprendieron. Las personas de ahí adentro fueron muy atentas y amables. Me citaron para que vaya a ver dónde íbamos a poner la obra, se ofrecieron para hacer el rótulo y el soporte, me pidieron toda la información, me etiquetaron para compartir en las redes y me invitaron el día que la colgaron junto con los médicos y jefes de Mastología. Todo fue muy hermoso; amo que esté ahí”.

Según la autora, “la obra muestra la concientización sobre el cáncer de mama. Está toda hecha con piedra, y lo que hice fue poner distintos tipos de mamas, todas distintas, con distintos colores de piel, con alguna cicatriz, con algún lunar, con pelos, con aro, con leche chorreando para poder incluir a todas las mujeres. Y, por otro lado, puse manos, también en piedra, que representan esto del tacto, de poder palpar, que me parece fundamental y el primer paso para poder prevenir el cáncer u otra enfermedad”.

La importancia del tacto para prevenir el cáncer de mama, hecha piedra por Joy.

En otra parte del cuadro, hay un corazón “símbolo de la vida”, señala. “Fue como una obra que quise hacer medio pop art, por eso está diseñada con los cuadrados, con distintos colores, como cuando Warhol hizo a Marilyn, fue como para poner un toque de alegría, de color a la situación”, concluye.