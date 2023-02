Nadar, correr y proteger la naturaleza

Por Ceci Russo, desde Bariloche.

A orillas del lago Moreno y con el cerro Goye y López de fondo, Bariloche celebró su primer acuatlón, una carrera que combinó aguas abiertas con running. El objetivo principal no fueron los podios ni las medallas, sino concientizar sobre el cuidado del Huillín, un simpático animal que vive en las costas de la cordillera patagónico, y está bajo protección ambiental; de ahí su nombre, “Desafío Huillines”.

Este evento fue organizado por el Programa Patagonia de Aves Argentinas, organización conservacionista que trabaja en la protección de aves y otras especies en peligro de extinción; junto con la entrenadora y triatleta local María Laura Plastina.

Se trató del primer acualtlón de Bariloche y parte de lo recaudado será destinado a apoyar el trabajo que realiza el Programa Patagonia para proteger al Huillín.

“Fue una experiencia inolvidable. Si bien hay mucho por aprender, el evento salió hermoso, muchas repercusiones positivas, las devoluciones de los corredores, voluntarios, gente que trabajó para que Desafío Huillines fuera posible son gratamente halagadoras”, contó Laura Plastina a Mejor Informado.

Foto: El Desafío Huillín se realizó el 4 de febrero de 2023, en Colonia Suiza, un poblado histórico ubicado a unos 25 kilómetros del centro de Bariloche, parada infaltable para disfrutar de la gastronomía, encarar caminatas por las montañas o disfrutar arroyos y lagos.

Vida en entrenamiento

Oriunda de Buenos Aires, hace 15 años vive en Bariloche. Es profesora de Educación Física y entrenadora. Además, en la ciudad de los lagos y la montaña, tiene un grupo de running y también deportistas a los que entrena para triatlones de manera personalizada.

“La actividad al aire libre siempre me gustó. Acá el clima es hostil pero se puede sobrellevar y se puede entrenar de un modo u otro, todo el año”, cuenta. Y sobre su experiencia personal en la actividad, comparte que “hace unos 5 años que entreno triatlón. Antes de eso me dedicaba más al trail, correr por la montaña; y mucho antes, viviendo en Bs As, a la natación orientada a aguas abiertas. El deporte es un estilo de vida, entrenar se vuelve un hábito y ordena la semana, los descansos, la alimentación, las demás actividades”.

Para Laura, cada día es de entrenamiento: “Las sesiones son de natación, que en verano casi exclusivamente lo realizo en el lago, ciclismo y trote. Hay días en los que se entrenan las transiciones, es decir, un estímulo y a continuación el otro, por ejemplo, pedalear y correr. Lo óptimo es dedicarle tiempo también al entrenamiento de la fuerza y la flexibilidad; pero muchas veces se hace difícil ya que esto lo hago de modo amateur, por lo cual tengo aparte mi trabajo y su respectiva carga horaria que cumplir”.

Foto: Laura vive hace 15 años en Bariloche. Es profesora de Educación Física y entrenadora. Coordina un grupo de running y también entrena a deportistas para triatlones de manera personalizada.

“Acá en Bariloche es muy lindo nadar, cada lago tiene su particularidad, su color, su movimiento, temperatura y paisaje. Intento nadar todo el año, en invierno también, menos volumen pero no cortar nunca. Pedalear es hermoso porque tenemos vistas increíbles, cada estación su color; muchas veces es complejo entrenar con tantos autos, inseguro, el estado de las rutas, en fin. Durante el invierno usamos el rodillo dentro de casa para poder seguir entrenando también por cuestiones climáticas. Es sumamente peligroso pedalear con bici de ruta si el piso está mojado, imposible con hielo y nieve”, continúa Laura en su entusiasmo de combinar deporte con naturaleza. Y, seguramente, fue ese mix lo que la impulsó a organizar el primer acuatlón de la ciudad, con una impronta ecologista.

Correr entre tanta belleza

"Amamos el deporte, amamos superarnos y hacer todo esto en la naturaleza. Sin embargo, vemos con preocupación cómo las crecientes amenazas afectan a los ambientes que tanto disfrutamos", cuenta Laura sobre la idea que disparó la organización.

“Desafío Huillines surgió el invierno pasado, que fue uno de los más duros y largos desde que estoy en Bariloche, y se hacía muy difícil correr con tanto hielo en las calles. Se puede correr con lluvia, con nieve, con viento, pero el hielo genera mucha inestabilidad, es un riesgo constante de caídas, golpes, lesiones. Por eso la necesidad de plantear alternativas, de seguir entrenando a pesar del clima; las pruebas combinadas nos dan esa posibilidad: seguir entrenando en otra disciplina mientras una no se puede; seguimos entrenando y tratamos de mantener la forma física”, relata.

Foto: La competencia se realizó en las costas del Lago Moreno y consistió en una prueba combinada de 1500 mts de nado y 10 km de pedestrismo.

Junto a Tamara, alumna del grupo de running e integrante del Programa Patagonia de Aves Argentinas, surgió la idea de fomentar este tipo de carreras. Y, como se realizan en la naturaleza y en el entorno del Huillín (especie en peligro de extinción) decidieron juntarse y darle forma a esta propuesta. “Decidimos hacerla en un lugar donde andan los huillines y la idea es visibilizarlo, que todos conozcamos un poco más de las especies que están a nuestro alrededor y ayudar a esta organización a seguir estudiando y protegiendo”,, recuerda Laura.

La competencia se realizó en las costas del Lago Moreno y consistió en una prueba combinada de 1500 mts de nado y 10 km de pedestrismo. El recorrido de este último fue bordeando la costa del lago Moreno por el Camino Viejo de Colonia Suiza hasta la Playa del viento y de regreso al punto de partida.

Foto: Entre los casi 70 participantes, el podio lo obtuvieron el barilochense Tomás Omaechevarría, el primero en cruzar el arco de llegada en un tiempo de 1 hora 4 minutos; y Romina Palacios Balena, triatleta profesional, quién se llevó el primer puesto con un impresionante tiempo de 1 hora 8 minutos.

“Nuestra idea es que este evento se instale en el calendario de nuestra ciudad y que cada vez más deportistas se animen a participar; que sea un motivo de generar turismo deportivo, que sea un objetivo que nos mantenga en movimiento y focalizados, que la gente se acerque al deporte al aire libre y de esta manera generar hábitos de saludables de respeto y cuidado”, dice la entrenadora.

Tips para animarse y entrenar

“Como recomendación principalmente, podría decir, buscar el acompañamiento de un profesional del deporte ya que estamos encomendando nuestra salud, nuestro tiempo, esfuerzo y objetivos a esa persona; que sea alguien capacitado y responsable”, enumera Laura. Y sigue: “Por otro lado siempre ir de menos a más, planteando objetivos que nos mantengan hacia una dirección y que sean desafiantes pero alcanzables”.

Por último sugiere dos cosas más: comprometerse y entrenar con responsabilidad para que toda la inversión tenga frutos. “Es un proceso y no es fácil. Muchas veces no van a tener ganas, a todos nos pasa. Pero no pierdan de vista el objetivo y confíen en el proceso. Los días que menos ganas tenemos son los días en los que nos ponemos más a prueba y entrenamos así nuestra voluntad. Eso no se compra en ningún lado, es nuestra decisión”.

Foto: "El deporte es un estilo de vida, entrenar se vuelve un hábito y ordena la semana, los descansos, la alimentación, las demás actividades”, asegura Laura.

El Huillín, la nutria patagónica

La carrera tuvo un punto de encuentro entre corredores y amantes de la naturaleza y tiene en su nombre y logo al huillín, nutria patagónica en peligro de extinción que habita ríos, lagos y costas marinas tanto en Argentina como en Chile.

Se trata de una especie nativa de los lagos patagónicos pero que también habita en las costas marítimas de la Patagonia Austral y que durante el siglo XX fue cazada intensamente por su valiosa piel, por lo que hoy se encuentra críticamente amenazada su existencia.

Foto: Ejemplar de huillín, nutria patagónica en peligro de extinción.

Los lagos del Parque Nacional Nahuel Huapi y sus alrededores son uno de los últimos refugios para las poblaciones de agua dulce de estas nutrias. La ONG Aves Argentinas trabaja para protegerlas y lograr que el Huillín vuelva a habitar los ríos y lagos del sur.