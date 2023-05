Trueno: de la Boca al Gardel de Oro 

Por Hernán Di Menna

El pasado 16 de mayo, se celebró la noche número 25° de la entrega de los Premios Gardel, el galardón organizado por CAPIF, la cámara que agrupa a los sellos discográficos de Argentina y que distingue lo más destacado de la música nacional, premiando el talento de los artistas argentinos en diversos géneros y categorías.

Trueno se llevó la estatuilla máxima de la edición 2023: coronó con el Gardel de Oro al Álbum del Año por “Bien o mal”, el segundo disco de su ascendente carrera que fue editado en mayo de 2022. Además, ganó a Mejor Álbum de Música Urbana y Grabación del Año por “Argentina” junto a Nathy Peluso, con quien recibió exultante el premio arriba del escenario del Movistar Arena.

¿Pero quién es Mateo Palacios Corazzina? Nacido el 25 de marzo de 2002 en el característico barrio porteño de La Boca en plena crisis post diciembre 2001. Es hijo de Pedro Palacios, un rapero uruguayo conocido por su nombre artístico MC Peligro y ex miembro del grupo hardcore de gran suceso en los 90's “Diferentes Actitudes Juveniles” . También, es jurado en batallas de freestyle y activista del hip hop: lidera el colectivo artístico Sur Capital Clika en el barrio junto a su compañero de rimas Inti Rap. Organizan eventos, festivales y talleres que sirven como contención para chicos en situación de calle.

Su abuelo paterno, Yamandú Palacios, también fue un destacado músico y guitarrista del género folklore, que llegó a tocar junto a artistas de la talla de Alfredo Zitarrosa, Joaquín Sabina o Joan Manuel Serrat.

Esa influencia musical familiar no podía pasar desapercibida en Mateo: desde los tres años comenzó a realizar beatbox (ritmos con la voz), a la vez que se interesó por el break dance, un estilo de baile urbano de origen neoyorkino.

En una entrevista con Clarín, su padre comentó que le prestó un micrófono cuando tenía cuatro años, con el fin de que lo ayudara a probar sonido: “Me hizo los coros de un tema contra el paco. No sólo me sorprendió su ritmo y soltura, también se sabía toda la letra”. Su amor por el rap y el hip hop terminó de desatarse cuando a sus cinco años vio la película 8 Mile sobre la vida del rapero Eminem. A partir de allí, comenzó a rapear y a visitar las batallas de rap que se desarrollaban cerca de su barrio. Al comienzo muy tímidamente y sólo de público. Ya vendría el tiempo de protagonízalas. “Yo quiero jugar a esto”, le dijo hipnotizado a su padre.

A la par que practicaba con la música, decidió abrir a sus doce años un canal de YouTube donde subía principalmente contenido con temáticas humorísticas. “Para mí, hacer videos no era joda. Me quedaba editándolos desde las ocho de la noche hasta las siete de la mañana y al otro día tenía que ir al colegio”, comentó en distintas entrevistas. Ya quedaba en evidencia su carácter obsesivo y perfeccionista.

2019 se convertiría en el año del gran despegue de Trueno, con su triunfo en la batalla Red Bull y también en la FMS 2019 . La sesión N° 6 con Bizarrap terminaría de catapultarlo a la masividad: al día de hoy cosecha la estrepitosa cifra de 231 millones de visualizaciones en Youtube.

Mamichula, el tema grabado junto a su talentosísima ex novia Nicki Nicole, lograría llevarlo al plano internacional. La pandemia atrasó la presentación en vivo de su primer álbum, Atrevido. Pero logró mucho eco, apoyo y reproducciones. Así lo rememora: “Lo viví super lindo, lo voy a recordar como un momento hermoso, un descubrimiento de mí mismo. Nunca había hecho un disco en mi puta vida, fue chocante para mí, pero lo hicimos bastante profesional”.

A partir de allí, la carrera de Trueno ha sido meteórica. Gira por todo el país llegando a cerrarla en el Teatro Gran Rex. Distintos shows en España, como Valencia, Sevilla, Málaga y Madrid, entre otras. Presentación a pleno con su banda en el festival Lolapalooza con invitación, incluso, a poner sus barras junto a la banda londinense, Gorillaz.

Y cierra esta gran etapa con el disco Bien o Mal, con el cual gana el Gardel de Oro y que lo llevó a hacer tres fechas en diciembre en el mítico Luna Park. Ese álbum, en el que divide temas en el “lado bien” y el “lado mal” como concepto artístico y donde pone el flow de su voz como arma principal de toda la obra, destaca tres canciones que reflejan quien es Trueno en letra y música. Tierra Zanta con Víctor Heredia como invitado, Argentina con Nathy Peluso prestando su voz y Dance crip donde aflora el rap de La Boca. Bostero fanático, dijo de esa identidad:

“El barrio es una de las primeras fuentes de educación que tuve, más allá de la maternal y paternal, y lo que aprendí en la escuela. Del barrio aprendí un montón de códigos, de principios, con gente que valoro un montón y voy a llevar siempre en la sangre. El barrio para mi es mi casa, es mi lugar en la tierra y el lugar que me hizo ser quien soy hoy en día. Si hubiese nacido en otro barrio, no sería quien soy”.

Lejos de la hipocresía, supo levantar la voz para decir una frase que llenó de polémica al mundo de la música: “Te guste o no te guste somos el nuevo rock and roll”, mostrando que no calcula si cada uno de sus movimientos va a caer bien o mal.

Igual de libre y comprometido es con su música. Y aparenta no correrse de esa dirección.