Paritarias de empleadas domésticas: cuánto cobran en febrero en Neuquén

La inflación continúa afectando a los salarios y frente a este contexto las empleadas domésticas registradas solicitaron que se reabran las negociaciones paritarias 2024. La titular del sindicato, Sonia Kopprio anunció en radio AM550 que “la situación preocupa al sector”, ya que “no hay aumentos previstos”.

Kopprio manifestó que en el último acuerdo se estableció un incremento salarial de un 34% en tres tramos, que se liquidó en los meses de noviembre, diciembre y el último 10% en enero de este año. “Así cerramos el año y después del 10 de diciembre nos íbamos a volver a reunir pero hasta el día de la fecha no tenemos novedad”, manifestó.

Con este acuerdo, el sueldo básico de las empleadas que en enero-febrero 2024 trabajen durante 8 horas quedará en 173.758 pesos, expresó Kopprio.

Desde el sindicato comunicaron que aún no fueron convocados para iniciar las negociaciones y solicitaron al secretario de trabajo Omar Yasin que los convoque.

“Yasin dijo que a la comisión de casas particulares no la iba a convocar porque no habíamos pedido, ni los sindicatos ni empleadores. Nosotros no necesitamos pedir que nos convoquen, eso quedó establecido en el último encuentro”, señaló. Además, solicitarán que los salarios del nuevo acuerdo superen el Salario Mínimo Vital y Móvil.