Un domingo fresco: Chapelco con la temperatura más baja

Luego de jornadas agobiantes por el calor, la mañana de este domingo registró temperaturas que no llegaban a los 30 grados en ninguna provincia del país, según el ranking de temperaturas del Servicio Meteorológico Nacional (SMN); y el registro más bajo se tuvo en el cerro Chapelco, en San Martín de los Andes, con 9,6 grados.



Según informó el SMN, a las 8 el lugar más caluroso del país era Formosa, con 29,4 grados, seguido por San Fernando del Valle de Catamarca, con 28,8; Reconquista (Santa Fe), con 28,6; y Termas del Río Hondo (Santiago del Estero), con 28,4 grados.



En el otro extremo de la tabla se encontraban Chapelco (Neuquén), con 9,6; Río Grande (Tierra del Fuego), con 9,8; y El Calafate (Santa Cruz), con 10,2.



En la provincia de Buenos Aires, San Fernando registraba 20 grados y Villa Gesell, 19,7, los sitios con temperaturas más altas en el distrito; mientras que en el centro del distrito la temperatura bajaba a 12,2 en Bolívar; 12,9 en Olavarría y 13,2 en Azul.



A las 8 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el termómetro llegaba a 19,6 grados, informó el SMN, luego de una seguidilla de días con máximas que superaron los 40 grados en muchas localidades del país.



"Terminamos una semana de temperaturas extremas, pero continuará el #calor unos días más", publicó esta mañana el SMN en redes sociales.



Frente a las temperaturas extremas, el Ministerio de Salud recomendó aumentar el consumo de agua sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada, no exponerse al sol en exceso, prestar atención a los bebés, niños y niñas y a las personas mayores, evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas.



Además, evitar comidas muy abundantes, ingerir verduras y frutas, reducir la actividad física, usar ropa ligera, holgada y de colores claros; permanecer en espacios ventilados o acondicionados y recordar que no existe un tratamiento farmacológico contra el golpe de calor y sólo los métodos clásicos pueden prevenirlo y contrarrestarlo.