"Cuando la escuela está cerrada, se quiebra el proceso de aprendizaje"

“Cuando el alumno no va al colegio, ya sea porque falta o la escuela está cerrada, o por lo que fuera, se quiebra el proceso de aprendizaje”, afirmó Florencia Salvarezza, lingüista especializada en neurociencias y educación, en el programa La primera mañana por AM550 que conduce el periodista Agustín Amado. Consultada por la discontinuidad de los días de clase en Neuquén debido a las medidas de fuerza que lleva adelante el gremio docente ATEN (esta semana hubo un paro por 72 horas y ya acordaron realizar otro por tres días para la próxima semana) por diversos reclamos, Salvarezza señaló que en ese proceso de aprendizaje “quebrado” aparecen dos grupos de estudiantes: “por un lado, un 10 por ciento de los alumnos que serían aquellos que les es muy fácil aprender las cosas, que tienen alguien que les explique o enseñe o un profesor particular, y el otro 90 por ciento son los que se caen del sistema, que es lo que está pasando”.

La directora del Instituto de Neurociencia y Educación (INECO) precisó que para que pueda revertirse este proceso interrumpido en la enseñanza por diversos factores es necesario que “el sistema se haga cargo de su responsabilidad fallida”. “Es decir, que el sistema diga, como pasó con el Covid, todo esto no lo aprendieron entonces lo primero que hay que hacer es evaluar y conocer qué sabe cada uno de los estudiantes. Es necesario volver sobre todos los contenidos que se perdieron porque, por ejemplo, no se puede aprender logaritmo si no sé sumar y restar; y no puedo dividir si no sé sumar, restar y multiplicar”. “Si la pregunta es si esto es reversible para todos los estudiantes, la respuesta es un no”, subrayó.

La profesora de la UniCABA (Universidad de la Ciudad de Buenos Aires) en temas de alfabetización y directora de la diplomatura en trastornos del aprendizaje de la Universidad Favaloro se refirió también a la problemática que presentan quienes ya terminaron la escolaridad en esas condiciones de discontinuidad del proceso de aprendizaje. “Es complejo porque todo eso que tenían que aprender no se lo vuelve a enseñar nadie. Por ejemplo, el que quiera estudiar Ciencias Exactas tendrá que suplir todo lo que no le enseñó el sistema educativo y el problema aparece, por lo general, en los cursos de ingreso. Les va a pasar que van a necesitar algún soporte pedagógico, como un profesor particular, para que les enseñe todo lo que no aprendieron”, explicó.

Según la opinión de Salvarezza, el gran problema que presenta el sistema educativo es que “la escuela primaria no prepara al alumno para el secundario y el secundario no prepara para la universidad y menor para la vida”.

Respecto a la readecuación de los contenidos curriculares que se prevé poner en marcha luego de esos quiebres del proceso de aprendizaje por extensas medidas de fuerza que hace que los alumnos no concurran a clases, Salvarezza aseguró que “la readecuación es recortar y queda al arbitrio del docente que es lo relevante para enseñar y que no es relevante. Esto es medio delirante como idea. El sistema escolar tiene que ser uno. La discontinuidad lleva a niveles de aprendizaje pobrísimos y al abandono escolar”.

"La base es que todos puedan aprender, integrar en el aprendizaje, pero para ello es necesario que los alumnos estén en las escuelas, que el docente esté en la escuela", sostuvo Salvarezza.

Salvarezza precisó que un informe de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultuira (Unesco) determinó que el 68 por ciento de los alumnos de sexto grado están en los niveles más bajos de comprensión lectora, “es decir no comprende lo que lee”. Advirtió que en Matemática los resultados son peores. “Cada vez los jóvenes que salen del sistema educativo tienen menos herramientas, por lo tanto tenemos menos ciudadanos competentes”.

Comentó que el sistema educativo “tiene que funcionar para todos, no puede funcionar con excepciones, por lo tanto es muy importante que aprendan todos”. Y agregó que “hay alumnos a los que le cuesta más que a otro, entonces los docentes tienen que enseñarle de vuelta porque la base es que todos puedan aprender, integrar en el aprendizaje, pero para ello es necesario que los alumnos estén en las escuelas, que el docente esté en la escuela, porque si los alumnos no están en la escuela y tampoco está el docente, no aprenden”.

La especialista describió la problemática que presentan quienes ya terminaron la escolaridad en esas condiciones de discontinuidad del proceso de aprendizaje.

Por último, puso especial énfasis en que el sistema educativo “tiene que entender y transmitir que no da lo mismo estudiar o no estudiar, no da lo mismo ir o no ir a la escuela, son todos actos que tiene sus consecuencias en cualquier instancia de la vida y también en la escuela. Creo en el rol del Estado, en este caso del Estado educativo en promover cambios que permitan mejorar el sistema educativo”.