Comienza el gran desafío de agosto: Mercurio retro y Venus en virgo. 

Por @sorormystique

@lachicadelosastros

Dice May Sarton una poeta belga: "si nos detenemos a observar cualquier cosa el tiempo suficiente, observar detenidamente una flor, una piedra, la corteza de un árbol, la nieve o una nube se produce algo semejante a una revelación". Llegamos a agosto y con este mes ya entramos de lleno a la temporada de Leo, que no será tan leonina como en otros años. Les cuento.

Esta semana es una gran semana para reordenar y reorganizar el cauce vital, por donde estamos yendo y como queremos continuar lo que queda de este año. Venimos de una luna nueva en Leo que en otras ocasiones puede sentirse como un gran glow up! como un momento optimo para mostrar lo que hacemos, nuestros talentos, para pulir el brillo y para encendernos con nuevas pasiones.

Pero, lo cierto es que esta luna viene acompañada de otros tránsitos que la apaciguan, hoy lunes 5 de agosto Mercurio comienza su fase retro, que ya se siente desde el viernes 2 de agosto y estamos con la mente un poco dispersa. La comunicación se pone confusa, da lugar a malos entendidos y todo parece detenerse, aletargarse. Pero todo lo que se detiene, al final conviene. Pues en esa pausa necesaria encontramos la re-orientación a través de re-velaciones, esa forma de volver a pasar por lo que pasamos para reencontrarnos y reconciliarnos con otra visión de ese asunto.



De dónde venimos

Para comenzar venimos de un novilunio en Leo. Este fin de semana la luna comenzó su fase nueva en ese signo. Una luna nueva nos augura un momento en el que comenzamos a vislumbrar un nuevo comienzo en algún aspecto de nuestras vidas. La luna nueva en el cielo no se ve, no tiene luz, pues es como una semilla que recién despierta para brotar en el fuero interno de la tierra en plena oscuridad. Así la luna comienza su camino de nuevo e inaugura un nuevo ciclo.

Como se trata del signo Leo, esta luna nos conecta con lo que sentimos, con nuestra valía y con el valor que le estamos dando a lo esencial, a lo autentico. Todos los años tenemos esta fase de luna nueva en este signo, pero esta vez es bastante particular por que Mercurio comienza su fase retrogrado y además Venus deja Leo y se muda a Virgo, con lo cual todo lo que de exuberante podía tener esta luna en lo emocional comienza a menguar, no se sentirá igual.

También venimos de las andanzas de Urano y Venus que trajeron movimiento y sacudón de placas tectónicas en lo emocional. Lo que sea que haya ocurrido el finde parece mostrar ya la necesidad de transformación y eso nos trae sensación de incertidumbre, de incomodidad. Urano parece traer las tensiones necesarias para que nos salgamos de la zona confort ahí donde estamos acostumbrados a hacer las cosas de ciertas maneras, o donde nos ponemos obsesivos con hacer todo a nuestra forma única y exclusiva.



Hacia dónde vamos

Esta es una semana para permitirnos tomar, en la medida de lo posible, una pausa necesaria por que la vamos a necesitar. Mercurio el planeta de las comunicaciones comienza hoy su fase de retrogradación en el grado 4 de virgo para volver al grado 21 de Leo, y con este transito todo se pone mas lento, se aletarga o se pospone. Como es el planeta que rige la comunicación, Mercurio retro puede traer confusiones en los intercambios, en las conversaciones, situaciones que se posponen o se ponen laxas. Por eso, esta una semana para observar y estar atentos en lo presente.

Mercurio en su fase retro, lejos de ser el responsable de todo mal, o de que las cosas no salgan, es mas bien ese momento donde hacemos un paréntesis en nuestras vidas para aclararnos, y transformar lo que necesitamos cambiar para continuar.

¿Cómo es tomarse una pausa? Ahí en el medio del caos, del trajín cotidiano encontrar un tiempo-espacio que tengamos, un simple momento al sol, una inspiración profunda que nos permita continuar si el día se pone testarudo, tomarse un momento para salir a caminar apreciar el camino que se hace todos los días pero de una manera distinta. Con este transito debemos aprovechar ahí donde todo se detiene, a poder ver las cosas de una manera distinta.

El día 7 Mercurio va a contactar a Venus y los dos harán una conjunción en la casa de virgo, esto implica hacer un párate, un stop, no para abandonar todo y entregarse a merced de la corriente, si no para poder re-conciliarnos con alguna situación que teníamos pendiente.

Alrededor del día 7 de agosto son días para retomar situaciones vividas y poder sanar la visión que tenemos de eventos pasados, son por eso los mejores días para conversaciones que impliquen reconciliaciones y poder hacer una común-unión. Atentis por que en estos días pueden regresar situaciones que se creían perdidas, o ya cerradas.

Por que mas adelante lo vamos a necesitar, ya estamos en camino hacia un eclipse que estará tocando el nodo norte, básicamente esto implica un gran cambio en nuestras vidas y en la vida del colectivo. Una vieja manera de querer, de amar, de vincularnos se esta cayendo en lo profundo de nuestro corazon, y esta semana será ese espacio que necesitaremos tomarnos para poder re organizarnos en lo emocional. Mercurio quiere que repases lo vivido, no para volver de una manera obsesiva a lo que no fue, mas bien quiere que nos hagamos responsables de lo que dijimos y no hicimos.

Por otro lado Marte y Júpiter que andan juntos por la casa de Géminis, le hacen un sextil a este mercurio retro y esto quiere decir que Agosto será ese mes en el que tenemos que tomar una decisión importante en nuestras vidas. Seguramente Marte agitara el pensamiento y también las opciones, podemos estar teniendo varias opciones que nos mantienen confusos, o ansiosos por querer experimentar, y probar y hacer.

Pero todo no se puede, así que tenemos que elegir. Sucede que el tiempo no nos sobra y nos apura a que miremos que nos pasa, como nos sentimos, que estamos haciendo, como llenamos vacíos, o como tapamos el dolor de los desencuentros. Estos tránsitos van a afectar el campo emocional, nos van a cuestionar ahí en lo que sentimos.

Somos las emociones que nos des-bordan y las que nos bordan a otros. ¿El desafío será como sentir algo nuevo? como crear nuevas maneras de vincularse sin repetir patrones emocionales de boicot, pero haciéndonos eco de todo lo vivido en nuestras relaciones? ¿Cómo salirnos de lo que nos apresura para escuchar en silencio nuestra sensibilidad desnuda?

Estamos en temporada Leo y esta energía nos muestra ahí donde brillamos, ahí donde somos mas auténticos, ahí donde sentimos con el corazon. Leo nos muestra como somos con las personas que amamos, a quienes amamos, con quienes conectamos en reciprocidad, a quienes valoramos y como nos valoramos.

En ese sentido este mes de agosto nos trae el desafio de reconocer como estamos en nuestros vínculos, como amamos, de manera egoísta siempre pensando en intercambios que benefician o convienen, o amamos en libertad respetando diferencias y logrando concordancias para un bien en común. Mercurio retro entonces nos pregunta si valoramos lo autentico, lo que nos enciende el corazon, lo verdadero, por que vamos hacia una reestructuración total de la realidad, y esta haciendo una gran purga para poder quedarnos con lo esencial y para eso puede volver a re-pasar por situaciones del pasado.

Esta es una semana para trabajar el don de la organización interna. Observar para hacer espacio interno, por que se viene una gran movida astral las próximas semanas.

Como venus entra en Virgo los asuntos de salud, de hábitos que no reflejan como te valoras a ti ahora, serán revisados. El cuerpo será la gran guía en esta travesía que nos depara agosto. EL cuerpo te mostrara donde te sientes a gusto, lo que te potencia y lo que te mantiene drenado o apagado, o aburrido.

Con Venus y Mercurio juntos vamos a entender por que llevamos adelante ciertas dinámicas toxicas en compromisos, asociaciones, negociaciones o conexiones. Mercurio nos muestra que hay un estado vital que esta agotado. Hay vínculos con la vida, el mundo, el trabajo, o personas que ya no van mas. Venus en virgo te lleva a quedarte con lo que es real, lo que se muestra con acciones.

Entonces aprovechar esta pausa necesaria para re flexionar, es decir observar en lo interno, para dirigir la luz en otra dirección.



En lo social

Estamos en el mes leo, por lo tanto se activan todas las tensiones con Pluton que esta en acuario su opuesto, entonces este mes trae una gran purga en materia de vínculos y formas de vincularnos. Estaremos siendo testigos de muchas separaciones de figuras publicas, incluso saldrán trapitos al sol en cuestiones de asociaciones políticas o en separaciones de sociedades o formulas partidarias que se desarman.

claramente Plutón estará mostrando las dinámicas de poder, donde hay abusos, donde hay asimetrías y disparidad ese será el clima general de todo el mes. El colectivo estará reaccionando a todo lo que se impone por la fuerza, así que tendremos novedades de situaciones cada vez mas conflictivas y de reclamos por estos motivos desde distintos sectores sociales en todo el mundo.

Tendremos novedades y noticias en relación a temas con la alimentación, los alimentos y la falta de los mismos. Por otro lado sigue activa la accion de Urano y esto estará trayendo grandes alteraciones en el clima, podemos tener novedades de activación de volcanes y huracanes, vientos intensos que estarán alterando el campo magnético de la tierra, por ello también atentos a situaciones que impliquen lo eléctrico y la electricidad.

Con Mercurio retrogrado todo lo que implique viajes, traslados, rutas, comunicaciones e intercambios se vera afectado, detenido o aletargado. Tendremos novedades de cambios en esos temas. Sera por ello una semana para poner en ejercicio la paz-ciencia.

Que tengan una gran semana, recuerden que no hay otro mundo, hay otras maneras de vivir en el.

Estrellas para todos