Por @sorormystique

@lachicadelosastros

Antes de buscar lo que se cree que no se tiene, es mejor encontrar lo que nunca se perdió. Esta es una semana sanguchito entre eclipses. Venimos de un eclipse de Luna llena, la llegada del equinoccio de Primavera y la ultima cuadratura entre Venus y Pluton. Venimos de marea en marea, mareados por tanto movimiento en el cielo. Un cielo que nos empuja a cambiar de realidad, a distinguir entre lo posible, y lo que deseamos vs fantasia

Algo sale a la luz con fuerza, con la fuerza del rebrote primaveral y renace pero antes de darle cauce debemos re-organizar esta información vital. Esta es una semana clave en materia de relaciones y vínculos afectivos. Venus se muda de signo y Mercurio antes de pasar a libra se cuadra con Neptuno. A sacudirse de un sueño pesado, de aletargamientos y de un ensueño para tomar decisiones radicales.



De dónde venimos

Venimos de un eclipse de luna llena en piscis que nos espoilea las temáticas que estarán presentes en nuestras vidas de aquí a por lo menos 5 años. No teman, no todo lo que pasó en estos días y en lo que queda de septiembre es lo que nos pasara en estos 5 años, pero si que aquello que se movió de lugar, ya sea por que algo nuevo llegó o bien todo eso que dejamos ir, que dejamos atrás y de lo que partimos, va a ser tema para nuestras vidas. Con este eclipse algo en lo emocional se eclipsó. Las lunas llenas nos traen culminaciones, y cierres de procesos emocionales.

Llegamos al punto climax en alguna situación que implica nuestras emociones y deseos. Con los eclipses casi siempre lo que se manifiesta es información, se revelan asuntos, nos caen fichas pesadas de esas de las que ya no podemos volver atrás. Algo asi como que se eclipsa todo lo que idealizamos para de-volvernos a lo que si vale la pena, lo que importa. POr otro lado este fin de semana que pasó, Venus y Pluton se tensaron por ultima vez en los signos cardinales libra y capricornio y esto puede haber dejado el rastro en tema de relaciones afectivas, sobre todo para los nativos de esos signos. Esta tensión trae un corte radical en lo emocional, y una despedida, un duelo a una vieja versión de nosotros. Ya no somos los de antes, somos los de ahora en adelante. Puede sentirse un poco frustrante, por que caminamos hacia otro gran eclipse y esto nos lleva a otro nivel en temas de vínculos y las maneras en que nos vinculamos.



Hacia dónde vamos



El Sol ya ingreso al signo Libra, y con él llega la tan esperada primavera, y con ella los días lindos y las noches cálidas y las ganas con todo esto de que el calor nos devuelva la alegría, la esperanza de que las cosas puedan ser diferentes. Se siente en el aire una insatisfacción brutal, tanta que un día de sol puede ser un verdadero oasis en pleno desierto emocional. Queremos flores-ser liberarnos de toda la pesadumbre de este tiempo incomodo, que nos tiene agitados como el viento.

Pero, lo cierto es que esta primavera no es como las otras, ni astronómicamente hablando, ni astrológicamente ni terrenalmente. Esta primavera viene cargada con mucha información que nos estará llevando a la premura de movernos de algún lugar, puede ser físico o emocional, pero del que sentimos que ya no somos parte, o en el que ya no nos reconocemos. Y esto se siente así de transición, por que estamos en el tubo entre eclipses. Estamos en este periodo astral que va de eclipse a eclipse y que se siente como un corredor energético donde entendemos por que algo no se dio como lo esperábamos, o por que hay situaciones que deben finalizar para encontrarnos con lo autentico y lo posible.

Puede que esto tenga a muchos, a la defensiva, en la trinchera, en la lucha con sigo mismo y con las expectativas que se están cayendo por donde miremos. Por que lo cierto es que después de este eclipse de luna llena la sensación es un poco de des-ilusión y de confusión, nos estamos preguntando que estamos haciendo en determinadas situaciones, en determinados lugares, pues llegamos a una estación pero sabemos que el viaje continúa y que hay que andar livianos por que los cambios acechan. El cielo de este tiempo anda queriendo que nos transformemos, y que como las flores rompamos con lo impuesto para expresarnos en lo autentico. Pero antes pide que nos hagamos cargo de nuestras dualidades, de nuestras contradicciones, y en materia de vínculos que nos hagamos responsables de nuestras heridas, del miedo a comprometernos, y también en el otro extremo el miedo a no ser lo que otros quieren de nosotros.

EL sol en libra, Lilith y un eclipse de sol que promete mover la conciencia para mudarnos no solo de estación, sino también de condición, de dimensión y de relación-es. Libra es un signo de balance, de justicia que quiere el equilibrio y muchas veces un equilibrio ideal y por ello inalcanzable. Pero un poco esto se empieza activar en las próximas semanas sobre todo en materia de relaciones afectivas. Estamos próximas al ultimo y gran eclipse del año, el 02 de octubre en el eje Aries- Libra mucho de lo que se experimentara será en el terreno de los vínculos humanos, la crisis no es exclusivamente económica, pero si fundamentalmente humana. Lo humano ya no confía en lo humano, hay una crisis de fe y eso se vera muy reflejado en el terreno amoroso.

Y en este sentido Venus regente de Libra y planeta del amor se muda de signo a escorpio sumando pasión, tensión, celos y posesión al asunto. Con Venus en escorpio se resaltan todos esos hábitos "toxicos" negados, no reconocidos que tenemos a la hora de vincularnos. Venus en escorpio quiere sentirse deseada, elegida y puede por ello sentirse demandante y posesiva, única. Por esto las relaciones en estas semanas de "entre" eclipses las cosas se ponen bien hot, bien pasionales con todo lo que ello implica, a todo o nada.

Por esta razón esta semana es una semana clave en decisiones que implican acuerdos, negociaciones, con sociedades, con vínculos con los que necesitamos aclararnos y redefinir rumbos. Es una semana puntual para comunicar y lograr esos ajustes que nos debemos para sentirnos mas valorados, mas comprometidos con lo somos ahora. Además, Mercurio estará muy activo primero haciendo una oposición a Neptuno retrogrado, y este aspecto es para prestar mucha atención

ya que el efecto de esta configuración puede tenernos mas fantasiosos, ociosos y procrastinadores de lo normal. Queremos hacer todo y de todo pero desde la mente y desde el sillón de casa. Esto puede traer descuidos, torpezas, o distracciones que nos pueden estar costando y caro y sobre todo en el terreno de los vínculos. Por que en su contrapartida este aspecto también puede traer el efecto de necesitar aclarar, él apuro por saber si una relación continua, necesitamos establecer con quienes si contamos para llevar adelante lo que queremos y necesitamos y con quienes ya no contamos, o no están. Estamos ensoñados pero como dice D. H. Lawrence No importa cuantos cielos hayan caído, tenemos que vivir y no queda otra que hacernos cargo de todos esos asuntos cotidianos.

Por otro lado, todo este balance que sucede a nivel cósmico entre la luz y la oscuridad, la noche y el día trae también una recalibración al cuerpo humano. Puede que sintamos fiebre, expectoraciones, escalofríos, o un gran cansancio físico, mas agotamiento de lo normal, porque hay un reseteo muy importante a nivel humano. La tierra tiembla como organismo vivo, lo mismo el cuerpo como materia que pide conciencia.

Esta es por tanto, una semana para re organizarnos y poder redireccionar una nueva línea temporal. Pero antes de buscar lo que se cree que no se tiene, se trata encontrar lo que nunca se perdió.



En lo social



En lo social colectivo Plutón sigue haciendo mella en las relaciones de poder. Sobre todo de un poder que se ejerce de manera tiránica, caprichosa, arbitraria y sin respetar a todo lo Otro. Por eso estará trayendo mucha tensión entre distintos sectores sociales.

Plutón, Urano, Neptuno, y Saturno están moviendo las placas tectónicas que fueron fundamento y estantería cultural durante mas de 2000 años. Y además estamos en temporada de eclipses, la tierra debe ser resembrada con nuevas maneras de vivir, maneras mas justas, con una justicia real y equitativa que aloje la diversidad, lo diferente. Este es un tiempo movido y de despertar colectivo a las manipulaciones y especulaciones que ciertos sectores ejercen sobre otros, . Por ello vamos a estar teniendo noticias de resistencias, reclamos, luchas por situaciones de figuras publicas que estaban en oculto, o que estaban siendo negadas. Neptuno estará trayendo noticias de escándalos, o rupturas, engaños en asociaciones publicas, o de figuras famosas que serán escandalosas. Engaños en los sectores públicos respecto de noticias sobre salud, por ejemplo.

En esto todo lo que vamos a experimentar son purgas, una purga corporal, emocional, física, social, humana!. Hay algo que quiere salir, brotar y cuando algo quiere salir algo se rompe, irrumpe y hay un quiebre así como la semilla cuando despierta y crece para despertar en lo autentico que es su flor.

En lo referente al clima hay que prestar atención a los artefactos tecnológicos y todo lo que conduce electricidad, pues estamos en tiempos de eclipses y movimientos geomagnéticos y esto se puede ver alterado.

Los elementos fuego y agua siguen siendo protagonistas, ya sea por explosiones, erupciones volcánicas o incendios.

Recordemos no existe otro mundo, ni vamos a poder comprar otro, pero si existen otras maneras de vivir en el. Despertemos con la primavera esas nuevas maneras.

Que tengan una gran semana con toda la paz y el amor que se pueda.

Estrellas para todos.