Mamá de la joven trasplantada: “Alison volvió a nacer gracias a un corazón neuquino”

“Estoy felíz. Cuándo el cardiólogo me dijo que la operación salió bien le agarré la mano fuerte y casi se la arranco. Estaba sola al recibir la noticia. Mi hija volvió a nacer y es un milagro, porque el corazón que le dio vida es un corazón neuquino”.

Con esas palabras llenas de emoción Carina Calfunao, la mamá de Alison, contó desde Buenos Aires, en diálogo con Mejor Informado, las novedades sobre el estado de salud de su hija, que fue trasplantada con éxito.

“La operación arrancó a las 5 de la mañana, y terminó a las 11. Pensábamos que comenzaría a las 7 pero se adelantó. Los médicos dijeron que el corazoncito que le pusieron es muy bueno, y que la cirugía fue un éxito. Ahora hay que esperar 72 horas, para ver como evoluciona. El viernes se sabrá si todo está realmente bien” adelantó, esperanzada.

También contó que la chica no tiene daño neurológico, una excelente noticia que ayer compartió el equipo de profesionales que la trata. “La despertaron unos momentos, porque querían saber si había daño cerebral. Pero les respondió bien a todo lo que le preguntaron. Sin hablar, pero con gestos. Yo también pude verla. Me miró con sus ojos de cielo y se emocionó. Le pregunté si me había extrañado, y me respondió que sí” recordó Carina.

Ese intercambio permitió determinar que su cerebro está bien, aunque luego tuvieron que dormirla nuevamente porque por tantas emociones comenzó a ‘acelerarse’.

Se vienen horas claves

Ahora, tras el trasplante, sigue sedada y la mantendrán así. “Hay que cuidar que no tenga una arritmia, o que haya un desangrado. Pero todo está marchando bien” aseguró Carina.

Aunque la alegría es enorme también la inquieta la amputación de una de las piernas de la joven, que tuvo que ser intervenida debido a una trombosis. Fue antes de ser puesta en la lista de espera nacional de trasplantes.

“Ella no sabe de la amputación. En su momento los psicólogos la acompañarán en ese proceso. Ahora lo esencial es que siga con vida, y que responda bien a la intervención” confesó la mujer.

También se emocionó al compartir que el órgano que recibió su hija es neuquino. “Desde su provincia salió ese corazón que hizo que hoy volviera a nacer” subrayó, entre lágrimas de felicidad.