"Dios no le va a soltar la mano": lo que dijo la madre de la neuquina que espera un trasplante

Alison Calfunao, la neuquina de 29 años, que sufrió dos paros cardiorrespiratorios tras una operación de ligadura de trompas, se encuentra internada en el Hospital Italiano de la Ciudad de Buenos Aires a la espera de ser sometida a un trasplante de corazón.

El traslado de la joven neuquina desde el Aeropuerto Presidente Perón de Neuquén al mencionado centro de alta complejidad porteño fue realizado en tiempo récord gracias a un exitoso cordón sanitario llevado adelante por la Policía de la Ciudad de Buenos Aires. “El dispositivo de emergencia fue coordinado por personal de la División Motorizada y de Tránsito, quienes escoltaron una caravana compuesta por cuatro ambulancias del Hospital Italiano a lo largo del trayecto”, detallaron fuentes policiales.

La derivación se completó en 20 minutos, tiempo inferior al estimado por los sistemas de navegación, siendo monitoreado en todo momento desde la sala de operaciones del Centro de Monitoreo Urbano.

Alison debió ser conectada a un soporte vital luego de padecer graves complicaciones médicas tras un procedimiento quirúrgico rutinario de ligadura de trompas.

En las últimas horas Alison fue sometida a una cirugía programada de amputación de una de sus piernas, debido a la falta de circulación sanguínea en el miembro afectado, condición que impedía avanzar con los estudios previos al trasplante. “Con mucho dolor queremos contarles que los médicos informaron que mañana a las 9 deberán amputar el pie de Alison”, aseguró el presidente de la Comisión Vecinal de Unión de Mayo, Gustavo Ancafil. “Lamentablemente, no le llega sangre desde el tobillo hacia abajo, y deben actuar antes de que la situación se complique”, agregó el vecinalista sobre el parte médico.

"Para mí todos los días son una lucha"

En las últimas horas, la madre de Alison, Carina Calfunao, señaló que "los médicos le sacaron los sedantes para que ella despierte y dé señales positivas de que su cerebro está bien. Va a demorar en limpiarse su organismo porque lleva muchos días dormida pero en las próximas horas lo sabremos. De estar todo bien recién la ponen en la lista de trasplante".

Por otra parte, Carina sostuvo que "para mí todos los días son una lucha y creí que en la medianoche de ayer (por el domingo) ya estaría en dicha lista. Pero se que va a salir de esta. Dios no le va a soltar la mano, le hablamos y ella aprieta los ojos, mueve la boca, los médicos la pellizcaron y tiene reacción de dolor. Cosas que son buenas, son señales muy positivas en lo cerebral y que nos hacen no aflojar manteniendo la esperanza".

Qué ocurrió con Alison para ser derivada a Buenos Aires

Familiares y allegados de la joven del barrio Unión de Mayo de Neuquén no pierden las esperanzas pese a que su estado sigue siendo delicado. Viajaron junto a Alison su madre (que lo hizo en compañía de su pareja) y el esposo y papá de sus dos hijos. Estos últimos quedaron en Neuquén, al cuidado de un pariente paterno.

Cabe recordar que la mujer se internó para realizarse una intervención de rutina, que derivó en un cuadro inesperado.

“El día 10 de este mes estaba programada la operación de ligadura de trompas. La intervinieron en el centro San Agustín y de allí la pasaron a la (clínica) Pasteur, después de que tuvo dos paros cardíacos. Nosotros como vecinos actuamos porque la mamá me llamó desesperada, ya que inicialmente le habían dicho que el vuelo sanitario que la trasladaría tenía lugar sólo para la paciente y un médico. Ellos como familia no tenían plata para moverse en avión, y en dos horas juntamos lo necesario”, contó días atrás, en diálogo con Mejor Informado, Gustavo Ancafil, de la comisión vecinal del barrio Unión de Mayo.

“Alison es como un ángel, tiene ojos de cielo. La tuve a los 18 años, es mi única hija mujer. Por eso somos como amigas, siempre nos contamos todo. Me dijo que iba a ligarse las trompas, porque ya no quería más hijos. Sería algo simple, y mirá lo que pasó…Para mí la pasaron de anestesia, pero no quiero pensar en eso. Ahora, quiero que se salve. Por mis dos nietos, y por todos nosotros”, contó su mamá, Carina Calfunao.

Otros allegados de la joven también abundaron en la sospecha de mala praxis, vinculada a que según ellos la sometieron a una dosis exagerada de anestesia. Pero por ahora no hicieron ninguna presentación, ya que todos coinciden en que sus cabezas están puestas en el restablecimiento, que cada vez sienten más próximo.