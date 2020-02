Apipuntura, la acupuntura con veneno de abejas llega a la Patagonia

La apitoxina es el veneno secretado por las abejas. Ellas lo emplean como medio de defensa contra predadores y para el combate entre abejas. Por medio de las práctica de la Apiterapia, dicho veneno es utilizado por la medicina y las terapias alternativas como un remedio altamente eficaz en el tratamiento de diversas enfermedades y dolores.

El veneno de las abejas es antiinflamatorio, analgésico, antibiótico, cicatrizante, depurativo, vasodilatador, antidepresivo, regenerador celular; y con cada pinchazo se espabila el sistema endocrino de cada persona lo que lo pone a producir las endorfinas que depuran y regeneran células y que fortalecen y equilibran las propias defensas del organismo.

El Dr. Agustín Salinas es uno de los pocos especialistas en este tipo de medicina alternativa en la Patagonia. Mensualmente viaja desde Buenos Aires para atender en sus consultorios de Bariloche, Villa la Angostura y Neuquén.

Con él hablamos sobre la apicultura y su personal técnica que fusiona acupuntura y apiterapia, la Apipuntura.

“La apiterapia es el uso de los productos de la colmena para el tratamiento de las enfermedades. La apitoxina actúa como antiinflamatorio, agota los mecanismos inflamatorios locales de los tejidos. Entonces, lo que el cuerpo utilizaría para causar dolor, inflamar y demás reacciones; la apitoxina -por ser un veneno inflamatorio- vacía esos depósitos, de tal manera que el cuerpo no tiene con qué inflamar localmente. Por eso no produce dolor y demás padecimientos. Y como genera ella misma una inflamación más atenuada, hace que el cuerpo mande factores regenerativos , y de esta manera a la vez que es antiinflamatoria y analgésica , es regenerativa de tejidos. Es importante aclarar que la Apiterapia no es sólo el tratamiento con la toxina de la abeja, sino que también engloba los tratamientos con los diferentes productos provenientes de la abeja: propóleos, pan de abeja, cera, etc.

¿En qué consiste la Apipuntura, la técnica fusión que usted aplica?

La Apipuntura es la inyección de pequeñas cantidades de veneno de abejas en los puntos de Acupuntura. De esa manera ambas técnicas se potencian para lograr mejores resultados en materia de analgesia y el tratamiento de los dolores.

¿Cuál es el uso que se le da a la apitoxina?

La apitoxina tiene muchos usos. Yo la uso para lo que es el tratamiento de la artrosis. También se utiliza en muchas enfermedades osteo-articulares, en enfermedades dermatológicas , neurológicas y metabólicas y para la hipertensión. En mi caso como mi formación básica es Homeopatía , para todo lo que es sistémico y orgánico uso Homeopatía, y la apitoxina la dejo para tratar dolores, sobre todo artrosis y artritis. La utilizo como complemento, es una terapia complementaria.

¿Cuál es la realidad de la Apiterapia en la Argentina?

La Apiterapia en Argentina no está regulada, no es tenida en cuenta como en otros países. Acá todo está muy poco sistematizado, y poco regulado. En Cuba por ejemplo, los diferentes tipos de productos están clasificados según la materia prima a partir de la cual las abejas los han fabricado o las zonas donde las abejas crecen, o según las diferentes especies de abejas melíferas. Acá esa sistematización no existe. Acá pedís un propóleo y es un propóleo . Acá se sistematiza muy poco.

El médico homeópata unicista Agustín Salinas atiende mensualmente en sus consultorios de Neuquen, Villa la Angostura y a partir de febrero,en Bariloche.

