Sobre tablas

El 22 y 23 de febrero se llevará adelante en el Lago Moreno, al pie del majestuoso Hotel LLao LLao, una nueva edición de este gran encuentro. En esta oportunidad es la primera fecha del Circuito Nacional de la Asociación de Surf Argentino (ASA).

Desde la organización aseguran que las actividades comenzarán el sábado a las 10 con las inscripciones y reconocimiento del circuito, para luego dar lugar a la competencia de las categorías menores.

El domingo la acción iniciará nuevamente a las 10 mientras que el plato fuerte de la jornada será el circuito de 14 kilómetros que se disputará después del mediodía.

El evento, organizado por Patagonia SUP Paddleboarding con el acompañamiento del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, recibe inscripciones a través del siguiente link: patagoniasup.com/eventos/

Mini Supistas (hasta 9 años, 200 mts.) Mixta

Infantiles (hasta 13 años, 500 mts.) Mixta

Junior All Around (hasta 18 años, 3k.) Hombres y Mujeres

Junior Race Maraton (hasta 18 años 14 km.)

Participativa-iniciantes 1,5 km. Hombres y Mujeres

Amateur 3k Hombres y Mujeres

Inflable 3k Hombres y Mujeres

All Around 7k Hombres y Mujeres

All Around Master 7k (+ 40) Hombres y Mujeres

Race Open Maraton 14` 14 k Hombres y Mujeres

Race Master Maraton 14`14k (+ 40) Hombres y Mujeres

Race 12.6′ Hombres y Mujeres

Race 12.6′ Master (+40) Hombres y Mujeres

Sprint 200 Mts. Hombres y Mujeres