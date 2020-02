Le WaliGunya, cómo suena la magia

La historia de La Negra Sarabia está atravesada por La Patagonia. Su raíz, los colores de su canto, la fuerza al andar.

¿En qué pensás cuando pensás en Cipolletti?

Cuando pienso en Cipolletti se me hace inevitable recordar todos los momentos con la familia. El río y las bardas tienen cierto poder sobre mí.

¿Te acordás la primera vez que escuchaste cumbia?

Sí. Fue con mi madre Gladys. Pero confieso que no me gustaba, aunque era una situación muy tierna. Mates en la cama y cumbia. Rápidamente me fui amigando.

Hace mucho tiempo dijiste: “La cumbia ha sido y es subestimada” ¿Sentís que todavía sucede?

Ahora siento que es sobre estimada (risas). Mentira. Hablando en serio siento que las fronteras genéricas han sido difuminadas, por suerte. Así es que ya no podemos casi pensar en títulos o nombres sin dejar de percibir conglomerados de materiales musicales de diversos géneros. La cumbia cambia constantemente de forma, digamos que es un género vivo.

Le WaliGunya es su nuevo proyecto junto al multiinstrumentista y productor Nicolás Marquestó -Chikingunya Experience, Betamorfosis, La Bola Cósmica-.

¿Qué significa Le WaliGunya? ¿Nos contás su historia?

Negra: De la unión entre Walichera -proyecto de La Negra- y Chikingunya -proyecto de Nicolás- nace Le WaliGunya una síntesis de dos voluntades creativas. Hace dos años atrás nos encontramos con Nico en la ciudad de Puerto Morelos -México-. Cada uno venía de un proyecto de músicas originales. Nos juntamos con instrumentos y sintetizadores de por medio a ver qué fluía. Y aquí seguimos fluyendo en este maremoto de unidad y expresividad.

¿Cómo se complementan? ¿Cómo describe Nico a la Negra y La Negra a Nico?

Nico: Nos complementamos de manera muy simbiótica. Siento que tengo que armar el edificio de sonidos que después ella va a decorar. Una vez que está plasmada la idea de la canción yo me nutro mucho de lo que ella expresa con su voz, porque más allá de usar la voz para decir, La Negra usa la voz como un instrumento, arma capas, usa semillas y accesorios de percusión. Eso me inspira mucho. Al probar todo en vivo, rápidamente nos vamos dando cuenta qué funciona y qué no. Y así, se van articulando las composiciones. Describo a La Negra como un canal. La escucho y siento que baja data del cosmos. Por eso me gusta compartir la música con ella, porque entiende la acción creativa muy parecido a mí. Más que un hecho estético es un ritual espiritual.

Negra: Cuando nos encontramos en ese no-espacio, percibo en Nico el brillo de un ser enteramente musical. Siento su belleza y su humildad en cada sonido. Él es música, un compañero de magias.

¿Qué representa la electrónica? ¿Qué posibilita? ¿Cómo incursionó cada uno en el género? ¿Y juntos?

Nico: Toda música creada a partir de sintetizadores y/o máquinas de ritmos, es electrónica. Decir “música electrónica” es como decir Rock, Música Clásica, Música Tropical o lo que sea. No tiene solo un sentido unívoco sino que convoca una multiplicidad de sonidos, cadencias, tempos, texturas, etc. Creo que la Música Electrónica es la más libre que existe. Uno se puede encasillar dentro de un género, por ejemplo House, Techno, Ambient, Trip Hop, Global Bass, o lo que sea, o hacerlos todos juntos, o tomar un elemento de cada uno y combinarlo, etc. Nada está bien ni nada está mal. Posibilita y potencia la creación desprejuiciada. En una canción de Rock, por ejemplo, hay ciertas estructuras que uno más o menos debe respetar: intro, estrofa, estrofa, puente estribillo o alguna derivación de esa fórmula. En cambio, en la Música Electrónica, cualquier cosa puede ser o pasar. Una canción puede estar basada en un solo sonido, en un loop o usar 30 estrofas sin estribillos o 3 estribillos sin estrofas. Todo es un juego y todo está bien, esa es su magia. Es un sinónimo de los tiempos donde todo está mezclado y los formatos rígidos se están cayendo. Cuando era adolescente y solo escuchaba Cumbia y Rock. La Música Electrónica me parecía de “chetos”, hasta que viví y entendí su concepto y me enamoré de su libertad. Entendí que en cierto sentido Pink Floyd o los Beatles, mis bandas favoritas, también hacían música electrónica. Entendí que la Cumbia Villera que se toca con un octapad también es música electrónica. Entonces, los prejuicios se cayeron y me pude abrir a un mundo maravilloso donde una quena y un charango conviven lo más bien con un bombo de una TR808; o una línea de bajo repetitivo encaja perfecto con un riff de guitarra distorsionado. Particularmente, al haber sido guitarrista de bandas de rock toda la vida, siento una profunda inclinación a tocar en vivo, por eso en Le WaliGunya no uso computadoras, está todo hecho en vivo con sintetizadores, máquinas de ritmos, sequencers, loopers, guitarras, percusiones y demás instrumentos. Al elegir este camino nos arriesgamos, en pos de la originalidad, al error constante. La banda suena mucho más Punk que un DJ porque no tenemos las canciones masterizadas, están crudas y dependen del lugar y de la gente cómo van a sonar.

Negra: Para mí lo electrónico es un universo totalmente nuevo, todo por conocer. Me inspira mucho lo que sucede en Le WaliGunya percibo mucha originalidad por eso le llamamos fusión electrónica. Mis primeras incursiones han sido a través de feats. Aquí la interacción me permite aprender, el vivo nos da mucha versatilidad. El encuentro diario me permite acercar a sonoridades, procedimientos, materiales e instrumentos que no conocía, y que aun no conozco. Es una gran puerta de posibilidades que se abre. Ya del vamos tener el control de mis efectos vocales es muy enriquecedor. Esta nueva etapa además, ha sido un llamado a la escucha de un sin fin de artistas de la escena mundial muy interesantes.

¿Cómo es el proceso de composición? ¿Llegás a las canciones o ellas llegan a vos?

Negra: Es un proceso de composición conjunta. Nico está más en la producción de la música y yo en las letras. Nico va por ella y las trae a mí. Componemos en vivo, no hay espacio de ensayo. Es un encuentro muy divertido. Mucha adrenalina.

Estuviste de gira por Argentina, Paraguay y ahora en México ¿Tenés alguna anécdota favorita? ¿Qué fue lo que más te sorprendió?

Negra: Fue muy hermoso. El público es muy diverso. Lo que más rescatamos es la complicidad de los colegas artistes, y la buena predisposición y voluntad de los que nos están conociendo para permitirnos llegar, con nuestra música, a cada vez más lugares.

¿Cuál fue el comentario más lindo que recibieron?

Nico: Creo que fue una vez tocando en una isla que se llama Holbox. Al terminar el show se nos acercó un muchacho de unos 30 años que era músico, también, y nos contó que al escuchar nuestra música flasheó que estaba en una ceremonia de ayahuasca. Fue muy lindo porque realmente nosotros, cuando tocamos, sentimos que estamos proponiendo una ceremonia, una reunión de energías para celebrar la vida.

¿Nos pueden adelantar algo de su nuevo material?

Nico: Todavía no se puede adelantar mucho. Lo que sí podemos contar es que las canciones tendrán una duración un poco más corta que el anterior. El primer disco que sacamos "Puerto Morelos Sessions Vol. I" fue una sesión en vivo que refleja un estado del proyecto. Cuando salimos de gira y tuvimos que enfrentarnos con el mundo de las comunicaciones, nos dijeron que una canción de 9 minutos es imposible de pasar en una radio (risas) sobre todo porque los tiempos cambiaron y estamos en la era de la inmediatez. Nos propusimos para este nuevo disco hacer las canciones más cortas y dejar las versiones largas para la ceremonia del vivo, donde se acerca gente que está un poco peleada con eso de la inmediatez, como nosotros.

“El plan es siempre el mismo” dicen. Siguen: “Poder conectar con la mayor cantidad posible de lugares y personas. Estamos trabajando en nuevo material discográfico. Y en una posible gira por Europa a mediados de año”. Siguen.