Atención Patagonia: ofrecen 1 millón de dólares a quien resuelva un problema matemático

El Clay Mathematics Institute (Instituto Clay de Matemática) lanzó mundialmente la convocatoria de “Los 7 problemas del milenio” (The Millennium Prize Problems), una serie de 7 problemas matemáticos que premia con 1 millón de dólares cada una de las resoluciones correctas.

The Clay Mathematics Institute of Cambridge, Massachusetts (CMI) y sus Millennium Prize Problems.

La Fundación sin fines de lucro de Cambridge está dedicada a incrementar y diseminar el conocimiento matemático, y ésta es una de las maneras en la que lo hace.

El Clay Mathematics Institute anunció los Millennium Prize Problems en el año 2000 y desde entonces esporádicamente renueva la convocatoria. Actualmente -20 años después de su lanzamiento-, sólo uno de los 7 problemas de la colección fue resuelto. Se trata de la llamada “Conjetura de Poincaré” y el héroe matemático que lo logró fue el ruso Grigori Perelman quien rechazó la Medalla Fields ( el mayor honor al que puede aspirar un matemático) y el dinero, ya que se rehusó a convertirse “en una mascota para el mundo de las matemáticas”.

Grigori «Grisha» Yákovlevich Perelmán, a pesar de ser el único ganador del The Millennium Prize Problem hasta la fecha, decidio rechazar el premio. Declaró a los medios: «No quiero estar expuesto como un animal en el zoológico. No soy un héroe de las matemáticas. Ni siquiera soy tan exitoso. Por eso no quiero que todo el mundo me esté mirando». Fuente, Wikipedia.

Fotomontaje: revista actualidad.rt

Maths rules

Las reglas del premio establecen entre otras cuestiones que aquellos que resuelvan alguno de los problemas deben proporcionar, no sólo una solución rigurosa, sino obviamente, que ésta esté revisada por pares como certificación del logro.

Los 6 problemas restantes sin resolución son: P vs NP, la conjetura de Hodge, la hipótesis de Riemann, la existencia de Yang-Mills y del salto de masa, las ecuaciones de Navier-Stokes y por último, la conjetura de Birch y Swinnerton-Dyer.

Para los interesados, clic aquí para llegar a las bases.

And the winner is...

Si las proyecciones no fallan, este año se sabrá si el británico Michael Atiyah es el 2do ganador de un Millennium Prize. En septiembre del 2018 el matemático aseguró haber solucionado el problema de la “hipótesis de Riemann” al hallar una fórmula con la que predecir el siguiente número primo dentro de una serie de cifras.

Pero antes de poder recibir el premio, su teoría tuvo que ser publicada por una revista científica de prestigio mundial y si en un lapso de dos años es aceptada y no refutada por la comunidad matemática, recién entonces accederá a la revisión por parte de dos comités independientes de expertos del Instituto Clay, quienes analizarán si la hipótesis fue o no resuelta.