Los "mishis" no tienen redes sociales

Tormentosa noche la del lunes 19 de abril. Generó muchos inconvenientes en el Alto Valle, los cuales se observaban con claridad. Bastaba con mirar por la ventana o abrir un poco la puerta.

Situaciones, varias. Calles intransitables y algunos sectores sin luz. Casas inundadas y más de una persona asustada. Algunos pensando cómo regresar a sus hogares después del trabajo, otros esperando el colectivo. Grupos asistiendo a los vecinos que lo necesitaban. Estaban quienes informaban y, otros, simplemente en sus casas; subiendo fotos artísticas de la lluvia a historias de Instagram.

Pero, Erwin fue una de las excepciones. Su calle estaba inundada y el tránsito no había sido cortado. Cuando los autos pasaban, el agua entraba. Y él usaba el secador y trapos para limpiar. Y, sobre todo, usaba su calma. Y esa calma que se destacaba en el caos, le permitió escuchar.

Escuchó, muy bajito, un maullido de auxilio. Era un gatito que significaba el reflejo de tantos animales que, probablemente, estaban en la misma situación. Pero, ¿quién podía escucharlos? Si no pueden expresarse en palabras, si no tienen redes sociales para pedir asistencia, si no tienen celular para llamar a Defensa Civil.

El gatito, estaba tapado entre las hojas. Erwin dijo que “se notaba que era un gatito de casa porque se dejaba agarrar”. Le dio comida y agua, y lo dejó durmiendo. Publicó su foto en los grupos de Facebook, para intentar dar con sus dueños.

El martes, alrededor de las seis de la tarde, le llegó el tan esperado mensaje. Era Agustina, expresando su felicidad y agradecimiento porque gracias a que Erwin escuchó, ella pudo reencontrarse con su compañero. El “mishi” se había asustado con la tormenta y escapó muy lejos, según contaron.

¡Qué alegría el reencuentro! ¡Qué final feliz! ¡Que buen gesto el de Erwin! Y, que pena pensar un poco más… Y terminar preguntándome cuántos animales no tuvieron la misma suerte y aún están ahí, esperando ser escuchados por los humanos.