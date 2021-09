Apareció Roma, la perra de los bomberos de Cipolletti

La historia tiene final feliz. Después de 15 días de búsqueda, anoche sonó el teléfono con la buena noticia de que Roma apareció y está bien. Es la ovejera Pastor Belga de 7 años que cumple tareas en el cuartel de Bomberos de Cipolletti. Estaba desaparecida desde el 24 de agosto cuando fue trasladada a Plaza Huincul para colaborar con la búsqueda de Rubén Carlos Arabales.

Miguel Manquilef, el Jefe de Bomberos del Cuartel de Cipolletti habló con Mejor Informado y señaló que “la mayoría de los perros que están adiestrados se orientan en los lugares donde trabajan. Apareció hace unos días entre Plaza Huincul y Cutral Co. Roma estaba en la Escuela de Policía en el canil junto con otros perros. Se ve que se desconocieron y le ladraron. Roma abrió el canil y corrió. Se manejaba entre la Escuela y la Planta de TGS, los muchachos la ubicaron y le daban comida”.

Agregó que “los muchachos de la planta de gas la vieron a la perra y llamaron a los bomberos de Plaza Huincul que la agarraron, porque ella no es una perra agresiva es desconfiada. Está bien de salud, un poco baja de peso. Tiene una mordida en la cadera de hace varios días, no sé si es de un puma o algún otro perro. Ahora la vamos a llevar al veterinario para que la revise. No renguea, solo tiene la herida infectada”.

El jefe de Bomberos de Cipolletti contó que “salí anoche para Plaza Huincul a buscarla. Cuando me olfateó me saltaba y estaba recontenta. Tenía una soga, yo abrí la puerta le saqué la soga y saltaba, estaba muy contenta. Anoche la llevé a mi casa y ahora está en el cuartel. La vamos a llevar al veterinario”.

“Para nosotros es una herramienta de trabajo. Preparar un perro te demanda un año y medio. Ella es una perra preparada para el rastreo de personas vivas”, concluyó.

Así Roma volvió al Cuartel de Cipolletti: