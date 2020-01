Falcioni le dio un permiso insólito a Dani Osvaldo

En Septiembre de 2018, Daniel Osvaldo salía a declarar que Guillermo Barros Schelotto lo había echado del vestuario de Boca por estar fumando. Tiempo después, el delantero decidió dejar el fútbol para dedicarse a la música y una vdia



Hoy, en enero de 2020, "Dani Stone" regresó al deporte y comenzó la pretemporada en Banfield. Allí en el sur, su entrenador Julio César Falcioni le dio un permitido insólito: Osvaldo podrá fumar mientras juegue en su equipo.

"Si está fumando un cigarrillo, que venga a la oficina y me convide. Antes, de 30 jugadores había 20 que fumaban. Como es mi caso, así estoy, hecho mierda (sic). Pero no me cambia que fume", afirmó el DT en una entrevista con Radio La Red.

El delantero inició su carrera en 2005 en Huracán y luego tuvo su pasó por Atalanta, Lecce, Fiorentina, Bologna Espanyol, Roma, Southampton, Juventus, Inter, Boca y Porto. A los 33 años y luego de tres alejado de las canchas, regresa al fútbol para defender los colores de Banfield.