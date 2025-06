Colapinto va por más en el Gran Premio de Austria: todo lo que tenés que saber

Franco Colapinto vuelve a escena este fin de semana en la Fórmula 1. Luego del párate tras el Gran Premio de Canadá, el joven piloto argentino afrontará su quinto compromiso con Alpine en el circuito de Spielberg, Austria, donde buscará seguir consolidándose como piloto.

En la previa, Colapinto compartió su entusiasmo a través de sus redes sociales con un mensaje lleno de energía: “Volvemos a Europa. Se viene Austria, dale daleeee”. Fue la frase suficiente para que miles de fanáticos, tanto argentinos como internacionales, lo llenaran de mensajes de apoyo y buenos deseos para una fecha que podría marcar un antes y un después.

Su última actuación en Canadá dejó buenas sensaciones, tanto para los seguidores como para los ingenieros del equipo. Y aunque en un principio se había especulado que su contrato solo contemplaba cinco carreras, siendo Austria la última, desde la escudería salieron a despejar dudas.

Flavio Briatore, flamante jefe de equipo de Alpine, fue tajante: “Franco hará las carreras que tiene que hacer. He leído que tendrá cinco carreras disponibles pero no, no hay límite para sus carreras. Tiene que ir fuerte, no chocar y hacer puntos. Si lo hace bien, conducirá siempre", aseguró.

El mensaje fue interpretado como una señal de confianza hacia el piloto pilarense, que viene mostrando consistencia y adaptación en su primer tramo en la F1.

El Gran Premio de Austria se correrá el domingo 29 de junio en el Red Bull Ring, y Colapinto participará de todas las instancias del fin de semana, de las prácticas libres, clasificación y la carrera principal. Con ilusión renovada y respaldo de su equipo, va por más en una temporada que todavía tiene mucho por contar.

Los horarios, día por día

Viernes 27 de junio

Prácticas Libres 1: 8.30 a 9.30

Prácticas Libres 2: 12 a 13

Sábado 28 de junio

Prácticas Libres 3: 7.30 a 8.30

Clasificación: 11 a 12

Domingo 29 de junio