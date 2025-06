Vecino ejemplar: Con piedras y maderas construyó un cartel para evitar accidentes

En un valioso gesto de solidaridad y compromiso ciudadano, durante el fin de semana un vecino con voluntad y recursos propios decidió construir una señalización vertical de peligro totalmente “casera”. Se trata de Bernardino Mena, de 60 años y trabajador del hospital de Junín de los Andes, quien con sus propias manos se encargó de construir y colocar la cartelería alrededor de una alcantarilla que se ubica en un tramo de la Ruta Nacional 40. Precisamente en un camino de desvío entre el Parque Industrial y una estación de servicio.

Ese sitio lamentablemente cuenta con un sistema precario de iluminación, lo que ha provocado una seguidilla de accidentes viales.

El vecino solidario en contacto con Mejor Informado relató que decidió “poner un cartel y algunas piedras pintadas para advertir a los conductores que hay una alcantarilla muy peligrosa y no está señalizada”.

Falta de iluminación

En sus declaraciones a este medio informó que el lugar no cuenta con las medidas de seguridad necesarios para automovilistas y transeúntes. “Después de varios accidentes ocurridos en ese lugar nadie hizo nada. De noche no hay visibilidad y no se puede distinguir bien cuál es la entrada correcta”, sostuvo Mena.

En este sentido contó que el domingo, por sus propios medios, quiso "poner esa señalización, no es mucho, pero sirve al menos para que los conductores tengan más precaución para seguir evitando accidentes”. Según se pudo saber esta zona es de alto tránsito en la ciudad cordillerana de Junín de los Andes, ya que es camino obligado para acceder a la estación de servicio y al Parque Industrial.

Aprobación en las redes sociales

El gesto solidario y ejemplificador del vecino juninense, fue ampliamente difundido, apreciado y valorado por sus conciudadanos quienes utilizando las redes sociales le hicieron llegar las felicitaciones y ponderaron su actitud que claramente contribuye a salvar vidas. “Felicitaciones. Ya que no lo hacen quienes tienen que hacerlo tuvo que salir un vecino”, indicó Mariana Mioniz.

A su vez Gabriela San Martín destacó que “simplemente utilizó unas piedras y un cartel. Le quedó muy bien. No hay excusas, es cuestión de voluntad”. Por su parte Rosana Süther recordó que “una vez cortaron todo el tránsito de la ruta porque cayó un camión en ese lugar. El despliegue policial, la grúa para sacarlo, los autos amontonados por eso. Siempre es más caro que el gasto que conlleva una simple señalización. Aplaudo al vecino”.

En tanto Dardo Huenufil remarcó: “Ejemplo de ganas de trabajar para y por el pueblo. Sin tener un puesto político. Aplausos para el vecino. Espero no se les haga costumbre que les hagan el trabajo que les compete al gobierno”.