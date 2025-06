“Le pese a quien le pese”: Marcelo Tinelli eligió a quién prefiere entre Lali Espósito y Javier Milei

Con la nueva temporada de La Voz Argentina lista para desembarcar en la pantalla de Telefe, la emoción por el regreso del programa va en aumento. Uno de los nombres que vuelve a brillar en esta edición es el de Lali Espósito, quien ocupará nuevamente su lugar como coach en la icónica silla roja. Su retorno generó gran expectativa entre fanáticos y colegas, pero hubo un comentario en particular que se robó todas las miradas: el de Marcelo Tinelli.

El conductor no dudó en expresar su admiración por la artista con una frase tan picante como contundente. “La 1 por afano, le pese a quien le pese”, escribió Tinelli en sus redes, acompañando el mensaje con emojis de aplausos. Sus palabras no pasaron desapercibidas y rápidamente encendieron las redes, donde muchos interpretaron la frase como una indirecta no solo de apoyo a Lali Espósito, sino también como una toma de postura frente a figuras con quienes suele ser comparada, incluso el presidente Javier Milei.

Más allá de la polémica, el gesto de Marcelo Tinelli reafirma una relación profesional y personal que viene de años. Lali Espósito y Marcelo compartieron pantalla en más de una ocasión, como cuando ella participó de la apertura de ShowMatch en 2017 o cuando reemplazó brevemente a Pampita en el Bailando de 2019. Siempre con química, respeto y una admiración mutua que hoy sigue vigente.

Lali Espósito, por su parte, no ocultó su entusiasmo por el regreso al programa musical. En Instagram, compartió imágenes desde el estudio y escribió: “¡Esta noche empieza! ¡Vamos #TeamLali, loco!”, mostrando la misma energía que la caracteriza desde sus inicios. La publicación cosechó miles de likes y mensajes de aliento, entre ellos los de artistas como Miranda! y La Joaqui.

La cantante no solo aporta su carisma, sino también su experiencia como coach. En ediciones anteriores del reality, logró llevar a sus finalistas a las últimas instancias, consolidándose como una guía sólida y comprometida. Su presencia en el programa no es decorativa: es estratégica.

Telefe lo sabe, y por eso volvió a apostar por ella. Su talento y popularidad la convierten en un imán para la audiencia. A su vez, su capacidad para conectar con los participantes le da un plus único en la competencia.

El regreso de Lali Espósito también se da en un contexto donde su figura ha tomado una fuerte carga simbólica. Su postura política, su defensa de los derechos humanos y su apoyo a causas sociales la posicionan como una voz disidente para ciertos sectores, algo que genera tanto admiración como críticas. En ese clima de grietas culturales, el apoyo de Marcelo Tinelli no es menor: es una declaración de principios.

Con cada edición, Espósito demuestra que es mucho más que una estrella pop: es una referente indiscutida. Su vuelta no solo entusiasma a los fanáticos del programa, sino que también eleva la vara de lo que se espera de un coach en La Voz.

Con Lali Espósito de vuelta y Marcelo Tinelli dejando en claro su preferencia, esta edición de La Voz Argentina promete no solo talento, sino también momentos que darán que hablar. Porque sí: le pese a quien le pese, Lali es la elegida.