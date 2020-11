River le ganó a Central y clasificó para el grupo Campeonato

River Plate le ganó por 2 a 0 a Rosario Central y a la vez clasificó al grupo campeonato de la Copa Diego Armando Maradona de la Liga Profesional de Fútbol, en un partido entretenido que se jugó en el Gigante de Arroyito, por la quinta y penúltima fecha de la zona 3.

Allí, los goles fueron convertidos por el defensor Robert Rojas, de cabeza, en el primer tiempo, y por el marcador local Damián Martínez, también de cabeza, pero en contra, en el complemento.

Luego del tributo a Maradona, en el que los dos equipos salieron con camisetas argentinas estampadas con la figura icónica del astro y los técnicos, Christian "Kily" González y Marcelo Gallardo, se estrecharon en un abrazo emocionante. El primero tuvo una gran relación con Diego desde que coincidieron en el Boca de Bilardo.

En lo que respecta al partido, River mostró un mejor juego asociado y una mayor presión en el mediocampo, también hubo muchas infracciones, esto permitió disponer de mayor posesión de la pelota y generar varias llegadas claras.

Central, tuvo menos la pelota y no presionó ni cortó el juego en el medio, aunque igualmente generó algunas llegadas al arco contrario que no lograron su cometido.

River abrió el marcador a los 9' con un córner pasado de Álvarez desde la derecha, Pratto cabeceó solo en el segundo palo, Miño dio un rebote débil y Roberto Rojas logró convertir de cabeza.

Tras esto, Central reaccionó con buen juego lo que permitió descontar, pero el árbitro anuló el tanto al considerar una posición adelantada que marcó polémica por lo dudosa.

En el segundo tiempo, hubo un centro que el defensor rosarino intentó despejar, pero la embocó en el segundo palo, anotando el segundo logro en favor de River.

Central siguió intentando descontar, pero no pudo. River siguió atacando y casi hizo el tercero.

Finalmente terminó 2 a 0 en favor del millonario.

- Síntesis -

Rosario Central: Marcelo Miño; Damián Martínez, Joaquín Laso, Diego Novaretti, Jonathan Botinelli y Lautaro Blanco; Rodrigo Villagra, Fabián Rinaudo y Luciano Ferreyra; Emiliano Vecchio y Lucas Gamba. DT: Cristian González.

River Plate: Enrique Bologna; Jorge Moreira, Robert Rojas, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Julián Álvarez, Leonardo Ponzio, Bruno Zucculini y Nicolás De La Cruz; Federico Girotti y Lucas Pratto. DT: Marcelo Gallardo.

Gol en el primer tiempo : 9´ Rojas (R).

Gol en el segundo tiempo : 10´ Damián Martínez (C), en contra.

Cambios en el segundo tiempo: 11' Gonzalo Montiel por Moreira ;, 11' Tomás Castro por Álvarez (R) y Rafael Borré por Girotti (R); 15' Alan Bonansea por Martínez (C); 24' Alan Marinelli por Ferreyra (C); 35' Francesco Lo Celso por Villagra (C) y 36' Benjamín Rolheiser por Zucculini.

Amonestados : Álvarez y Zucculini (R), y Blanco (C).

Árbitro : Fernando Echenique.