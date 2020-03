Conmebol suspendió los partidos de la Libertadores

La Conmebol confirmó este jueves que los partidos de Copa Libertadores de la próxima semana serán reprogramados debido al brote de Coronavirus, por lo que River, Boca, Racing, Defensa y Justicia y Tigre deberán rearmar sus agendas enfocándose en sus partidos por la competencia local.

En un comunicado oficial la Conmebol anunció: “Comprometida con la prevención del Covid19 y ante el riesgo de expansión del mismo, y en salvaguarda de jugadores, cuerpos técnicos, delegados, árbitros, dirigentes, prensa e hinchas, se ha tomado la decisión de suspender los encuentros de la semana del 15 al 21 de marzo”.

Los cinco participantes argentinos tenían acción programada para esas fechas: el martes iban a jugar Defensa vs. Delfín y River vs. San Pablo; el miércoles, Racing vs. Nacional de Uruguay y Boca vs. Libertad; el jueves, Tigre vs. Guaraní.

Esta mañana, el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación había solicitado a Claudio Tapia, presidente de AFA, que todo evento organizado por esa institución se realizara sin la asistencia de público, algo que desde Superliga ya fue confirmado. La FIFA respondió de manera afirmativa a la solicitud de la confederación con la postergación de los partidos de Eliminatorias para Catar 2020 en la ventana del 23 al 31 de marzo.