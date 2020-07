Salorio: “Este año es muy difícil que en juveniles se juegue”

Gerardo Salorio, preparador físico, habló en el programa “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera. En la charla, dio un análisis de cómo ve el regreso a las canchas en el fútbol argentino. “Va a ser muy difícil, lo primero que tenemos que poner en la balanza es que cada 30 días se pierde un kilo de masa muscular. El fútbol es un juego de contacto, podes hacer mucho zoom pero hay que tener con quién jugar porque el roce duele, por eso la FIFA pone 5 cambios”.

Respecto a la vuelta de lo que es su especialidad, el futbol formativo, Salorio opinó “para los jóvenes es más difícil, este año no creo que se juegue. Hay que armar protocolos diferentes. No lo vamos a solucionar de un día para el otro, ni los científicos saben cuándo va a terminar esto”.

El proyecto de José Pekermán, continuado por Hugo Tocalli y Francisco Ferraro y del que Salorio formó parte, es de los más exitosos en cuanto a juveniles. Se ganó 5 mundiales (3 bajo la dirección técnica de Pekermán, después ganaron uno cada uno). Fue tan exitoso que de otros países se basaron en este proyecto para mejorar su fútbol. “Alemania vino a preguntarnos a nosotros cómo hacer crecer su fútbol y le contamos la mitad, por pedido de Grondona”.

Su opinión:

Lionel Messi: “Es un elegido, los argentinos tuvimos mucha suerte con Di Stefano, Maradona y Messi. No va a llegar al gol 1000 no porque no quiera, sino porque se ha hecho más pasador”.

Pablo Aimar, actual técnico en juveniles: “Lo tuvimos a él y a la gente que lo rodea. Es alguien que se maneja muy bien y alguien del interior, eso va a beneficiar mucho. Con Placente tienen la llave del predio, lo conocen de memoria. Tienen condiciones de tener resultados, no sé si a corto plazo. El país que no programa 10 años, retrocede 30. Somos campeones del mundo de construir y destruir”.

Lionel Scaloni: “Estaba tranquilo cuando lo designaron. Lionel no es ningún tonto, va a ser avaro cuando deba serlo y va a ser práctico cuando tenga que serlo. Aparte tiene la mente europea. Arma un equipo alrededor de Messi, que puede tener pinceladas que pueden servir. (Lautaro) Martínez va a ser el socio perfecto”.

Carlos Tévez: “Lo primero que vi de él fue que le faltaba botines, la herramienta de trabajo. Fui a hablar con la marca de la pipeta para que lo apoyen, que iba a ser de los mejores 5 del fútbol argentino y me dijeron que estaba loco. Hoy es la cara de la empresa”.

Su paso por Cipolletti: “En Cipo vi las inferiores y le dije al presidente ‘acá tiene lo mejor del club’. Es un equipo que tiene una ciudad atrás, que no es fácil. Lamentablemente a veces no te escuchan, los chicos aprovecharon más mi presencia”.