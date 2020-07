Romero: “La gente se identificó con ese equipo”

A 3 años de la consagración de Neuquén en el torneo Argentino de Mayores en nuestra provincia, Pablo Romero habló en “Grito Sagrado” del canal 24/7 y la radio AM 550 La Primera. El entrenador de ese histórico equipo opinó “Nunca voy a vivir algo igual. No sólo por el equipo, sino por lo que generó en la provincia. La gente se identificó con ese equipo y fue lo más importante. Ser yo el entrenador me llena de orgullo y no me lo va a sacar nunca nadie”.

“Además de lograr que muchos jugadores peguen un salto. Hizo que muchos clubes se animen a jugar torneos federales” comentó.

Actualmente, Romero dejó de ser el técnico de Pacífico. Todo se debe a un tema contractual “El contrato mío era por el Federal, así que automáticamente dejé de ser entrenador de Pacífico. Después si el club va a volver a jugar y me hace otra oferta, no tengo idea. Se verá qué hace Pacífico y qué hago yo”.

La entrevista completa: