“Botinera”: Sabrina Rojas contó toda la verdad de su encuentro íntimo con Nicolás González

En LAM salió a la luz un video en el que se puede ver a Sabrina Rojas hablando muy pegada a Nicolás González, el jugador de la Selección Argentina. Teniendo en cuenta que estaban tan cerca y en un boliche, se desataron rumores de romance, lo que significa un problema debido a que él está en pareja. Al estallar la bomba, ella no pudo eludir el tema y en Pasó en América contó la verdad de ese encuentro.

Lejos de protegerla y tratar de cuidarla, fue su propio compañero Augusto Tartúfoli quien llevó el tema al programa, ya que con humor lanzó: “¿Es botinera o no es botinera?”. En un clima distendido, Sabrina Rojas contó la verdad del video, pero eligió comenzar aclarando: “El chico está de novio, chicos no. Venía en el auto, me empezó a explotar el teléfono y dije qué pasó... Siempre yo pienso tragedia. Digo quién salió en pelotas”.

Para quienes no estaban metido en tema, mencionó: "En LAM hicieron un enigmático donde dijeron que yo había tenido o tuve un romance con Nicolás González, que chapamos en el boliche y que de ahí nos fuimos”. Por lo que comenzó a exponer su versión: “Si algo hubiese sido verdad tal vez me llamo a silencio y sana, sana. Pero me quiero tomar el tiempo para aclarar que no es así”.

Sin negar lo que todos vieron, explicó: "Charlé con él, fui a un lugar como suelo salir con amigas y había mucha gente alrededor. Me saqué foto con chicos que estaban ahí... Entendí que eran amigos de él. Estoy tomando fernet y él me habla para preguntarme qué estaba tomando. Había mucha gente. Los boliches muy llenos y estábamos todos mezclados”.

Ante los rumores, Sabrina Rojas indicó que no hubo nada entre ellos, ya que "la conversación fue muy tonta". Para colmo, incluso aseguró no conocerlo: “Yo no sabía quién era. En el boliche uno habla así, que parece que hasta me estoy chapando a mis amigas, porque hablamos muy fuerte por la música”.

Y contó la verdad de su charla íntima: “Le digo 'vos sos muy joven'... como que yo estaba desubicada, era la Cris Morena. Había gente que se alborotaba y me dice 'vos no sabés quién soy yo' y me cuenta y le digo 'mi hijo se muere si se entera que estoy hablando con vos'. Y ahí terminó todo... Y me fui sola, nadie chapó con nadie”.

“Al otro día le conté a mis hijos. Fausto me dice '¿no le pediste una foto?' y Esperanza, mirá qué sabia..., me dice: 'si estuviste hablando en un boliche seguro van a decir que es su novio'. Pero nada que ver, él tiene novia”, concluyó.