Serena Williams se bajó de Roland Garros

Serena Williams anunció que se bajó de Roland Garros por una lesión en el tendón de Aquiles. La estadounidense buscaba su título 24 de Grand Slam. La decisión fue comunicada en la conferencia de prensa previa al partido que debía disputar frente a la búlgara Tsvetana Pironkova (157°) por la segunda ronda del Abierto de Francia.

"Tenía muchas ganas de darme una oportunidad aquí, pero tengo problemas para caminar. Es una señal de que tengo que tomarme el tiempo para recuperarme", comentó la número 9 del mundo, de 39 años y agregó: "Observaré dos semanas de descanso total y retomaré una actividad poco a poco, pero me llevará entre cuatro y seis semanas de rehabilitación".

"No es una lesión muy grave, pero hay que tratarla antes de que empeore porque es absolutamente necesario evitar una lesión grave en el tendón de Aquiles. Voy a necesitar tiempo para volver a mi mejor nivel, así que no lo sé. No sé si puedo jugar otro torneo antes de que acabe la temporada", señaló.

En su presentación sobre el polvo de ladrillo parisino, la ganadora de 23 Grand Slams derrotó a su compatriota Kristie Ahn (102°) por 7-6 (7-2) y 6-0. Era una de las candidatas a pelear por el título, que ya ganó en tres oportunidades (2002, 2013 y 2015).