Comienza el Nacional de Tenis en Neuquén

Comienza hoy en la ciudad de Neuquén el 5to Torneo Nacional de Menores de Tenis que es parte del Calendario Anual de la Asociación Argentina de Tenis, con la organización de la Federación Neuquina de Tenis.

Del certamen participarán los mejores jugadores del país, en categorías sub 12, 14, 16 y 18. La competencia está destinada a chicas y chicos por lo que se espera la participación de más de 200 jugadores.

Las sedes conjuntas del certamen serán, el Tenis Club Neuquén, Club Banco Provincia y Rincón Club de Campo. Las y los tenistas que arrancan su competencia en la jornada de hoy, buscarán los puntos necesarios como para ir cerrando el calendario anual y consagrarse campeones en cada una de las categorías.

Neuquén tendrá tres participantes que aspiran llegar a instancias decisivas del Torneo; Benjamin Agorreca y Juana Gomez Weiss (representantes del Club Alemán) e Isabel Arabarco (Tenis Club Neuquén).

El Tenis Club recibirá las categorías Sub 12 varones y Sub 14 varones y nenas. El Club Banco provincia alojará la competencia de Sub 16 varones y nenas y por último, en el Rincón Club de Campo se desarrollará la categoría Sub 18 varones.