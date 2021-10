Una futbolista de Boca habló sobre la depresión que sufre

La jugadora y figura de Boca Micaela Cabrera decidió compartir el duro momento que atraviesa al confesar que padece depresión: "Decido hablar porque es la única forma en la que voy a poder salir". La futbolista nacida en Lomas de Zamora pudo sincerarse a través de una publicación en redes sociales y compartir el delicado momento personal que atraviesa.

"Qué difícil es hablar a veces o expresar lo que uno siente. Hoy vengo a contarles que estoy pasando la peor depresión de mi vida que hasta el momento nadie lo sabía, solo mi pareja. No saben lo difícil que es esta situación, lo difícil que es no poder levantarse todos los días y que la cabeza te juegue una mala pasada. Que no sepas qué hacer ni cómo seguir", expresó la futbolista en su cuenta personal de Instagram.

En un valiente posteo, Cabrera explicó que decidió contarlo para intentar encontrar una salida, al mismo tiempo en el que instó a sus seguidores a apoyar a aquellas personas que atraviesan cuadros similares: "Hoy decido hablar porque es la única forma en la que voy a poder salir. Si ven a un amigo que no está bien, que sienten que está triste, no lo dejen solo porque no saben qué feo se siente. La depresión es real".

Al pie de su publicación, hinchas, colegas y usuarios de las redes le escribieron mensajes de aliento para que logre salir adelante.