El clásico capitalino fue para el Rojo

Se jugó la fecha 8 del torneo integración de Básquet, competencia que tuvo la primer noche de los clásicos. En La Caldera el rojo se quedó con un clásico para el infarto, el verde lo ganó por la mínima en el Malvinas Argentinas mientras que Centro Español fue contundente en Plottier. Jornada con triunfos locales.

Los interzonales no defraudaron, en todos los escenarios hubo clima con clásicos cerrados y definición sobre la chicharra. En La Caldera, el rojo se quedó con el clásico capitalino de forma ajustada, manteniéndome invicto y con racha de 7 ganados en 7 jugados.

Dominó gran parte del partido Pacifico, se fue arriba en el primer cuarto 18-9, y con un Hoffman encendido en tiros de tres llegó a sacar una diferencia de 15 en el tercer cuarto ante un Independiente que hizo el desgaste físico y que en el último periodo fue con todo: con un triple de Villanueva y el empuje de Casale bajo el poste lo igualó en 74 y a falta de 2 minutos comenzaron al punto a punto. Un simple de Veronessi y un doble de Almendra pusieron arriba a los de Remolina, mientras que Romera achicó para el deca que tuvo la última bola pero que esta vez el tiro de tres le fue esquivo, quedando el triunfo para el local 85-84.

En Plaza Huincul también hubo un cierre apretado, Perfora festejó en el Malvinas Argentinas sobre Petrolero Argentino 70-69 con un Ignacio Claris encendido, y extendió la racha triunfal sobre el matador que llegaba bien al duelo. Por otro lado en Plottier, Centro Español hizo prevalecer su jerarquía imponiéndose de forma contundente a Club Plottier en El Templo por 93-50-

El destacado por el lado de Rio Negro era el clásico roquense que quedó en manos del Deportivo Roca por 68-49 ante Del Progreso, mientras que Cipolletti superó a Cinco Saltos 87-79. En otro partido atractivo, Biguá en El Nido superó a Centenario por 91-85, mientras que el único triunfo visitante fue de Regina ante Allen 59-54.

El viernes será el segundo interzonal repitiendo clásicos pero invirtiendo escenario: Pacífico vs Independiente, Petrolero vs Perfora, Club Plottier vs Español, Del Progreso-Roca, Cinco Saltos ante Cipolletti, Regina vs Allen y ADC recibiendo a Biguá.