Tras los disparos, el presidente de Huracán deja su cargo

Luego del hecho de violencia sucedido en Las Heras, que terminó con el DT de Ferro de General Pico Romero herido de bala en su hombro, el presidente de Huracán Rafael Giardini presentó la renuncia a la institución mendocina: “No hay ganas, no hay fuerzas” dijo.

Conmovido por lo sucedido, Giardini habló con la prensa local de Mendoza y comunicó su renuncia al cargo de presidente de Huracán las Heras, “Una persona de bien no puede seguir en una institución luego de lo que sucedió ayer. Sigo buscando explicaciones para no dar un paso al costado. Creo que lo que uno pueda llegar a argumentar no va a alcanzar con lo que sucedió” dijo

En diálogo con Radio Nihuil, el presidente manifestó que se puso a disposición de la policía y de las pericias que se realizan en el lugar, al mismo tiempo se hace cargo de la parte de que le toca y fue contundente al decir “No voy a esconder ni tapar a nadie. Llevamos 9 años en la institución y tratado de hacer las cosas bien. Los enfrentamientos barriales demuestran su poderío, no creo que sea un problema institucional”.

La decisión ya está tomada por parte del presidente, tras comunicarlo recibió el respaldo y el pedido de continuidad por parte de Jugadores, lo cierto es que “Soy respetuoso con las decisiones que se tomen. No tengo otra salida. Si no me queda otra “Expresó.

Corrían los 37´del complemento cuando un enfrentamiento entre los barras de diferentes sectores de Huracán las Heras comenzaron los disturbios, originando el enfrentamiento fuera del estadio con la policía y disparos de armas de fuego, donde una bala terminó impactando en el hombro del DT de Ferro de Pico en el medio del partido.