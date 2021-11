Cipo viaja a Río Cuarto con la valija llena de ilusiones

El sueño del anhelado ascenso sigue en pie para Cipolletti, que el domingo a las 17 jugará una final adelantada frente a Chaco For Ever, por los cuartos de final del Torneo Federal A.

El albinegro partirá a las 18 hs desde la sede del Club, para llegar a Río Cuarto este viernes, volver e ir definiendo el once para el partido clave que se jugará en el Antonio Candini de Estudiantes.

Cipo viajará con prácticamente todo el plantel a disposición y un entrenador Gustavo Raggio más ilusionado que nunca. Más allá de rumores en las últimas horas (se ha vinculado al entrenador con un posible pase a un equipo de la Primera Nacional), el DT sabe que la mira está puesta en el domingo y nada más importa.

En cuanto al equipo, el único afectado es Leandro Wagner, que sigue recuperándose de una lesión y que evaluará si llega para ser titular. En el caso de que no juegue, Ezequiel Ávila lo reemplazará. El resto del equipo no variará demasiado de aquel que venció a Juventud Unida de Gualeguaychú.

El partido del domingo tendrá un buen marco de público. Cipolletti tendrá a disposición 2000 entradas populares, que ya se venden en diferentes puntos de la ciudad a un precio de $800 las generales, damas y menores $500.

El Kiosko Alto Valle de Roca y Villegas, la Heladería Piré cercana a esa esquina, Liverpool Bar en calle San Martín, La Panadería El Sol próxima al barrio CGT, Pinturería El Dante en calle Mengelle y en el corralón El Tronador del Pinchi Nahuel, son algunos de los puntos de venta de las entradas. En Neuquén pueden adquirirse en “La Papelera” en calle Mitre 837.

Para los hinchas de Cipolletti en Córdoba, el club puso a disposición un correo prensa@clubcipolletti.com para que hagan llegar todos sus datos y el día del partido pasen por el hotel de la concentración del plantel para retirar las entradas.

Por último, el Consejo Federal definió que el árbitro del partido será Luis Lobo Medina. La primer asistente Leila Argañaraz, el segundo asistente José Ponce y el cuarto árbitro Martín Mauricio. Todos de Tucumán.

Además, quedó definida la programación que tendrá a los cuatro partidos el domingo a las 17 hs, Central Norte vs Olimpo (Bruno Amiconi), Gimnasia y Tiro vs Defensores de Pronunciamiento (Guillermo González) y Racing de Córdoba vs Defensores de Belgrano de VR (Fernando Marcos).