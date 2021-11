Siguen las malas para el Flamengo

La consagración de Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2021 acarreó una serie de trastornos institucionales al equipo de Flamengo, que tras perder la instancia decisiva de la competencia de fútbol más importante de Sudamérica, despidió a su entrenador Renato Portaluppi. Pero por estas horas pareciera que no es la única cabeza que va a rodar.

Giorgian De Arrascaeta, es una de las figuras del subcampeón y se transformó en tendencia en las redes sociales luego de su regreso a Brasil, ya que asistió a una fiesta organizada en la casa de Anitta, artista que realizó un show de apertura en la previa al encuentro en el Estadio Centenario. Inclusive algunos aventuran un posible romance entre el jugador y la compositora brasileña.

A pesar de no haber versiones confirmadas, ambos se estarían conociendo, después de que las primeras conversaciones habrían comenzado cuando la cantante realizó un comentario por una publicación de una página del Mengao que los tenía compartiendo cartel a ambos de cara a la final de la Libertadores. Ante esto, el mensaje de Anitta disparó las dudas a 24 horas del partido en Montevideo: “¿Quién es este jugador de la foto, chicos? ¿Está soltero?”

Luego de este mensaje, ambos comenzaron a seguirse en Instagram y la expareja de Maluma lo habría invitado a la fiesta en su domicilio particular. El futbolista no subió imágenes a sus redes sociales, pero el jugador de Esports, Bruno Goes, se mostró en una publicación junto a De Arrascaeta y hasta lo etiquetó. Sin embargo, el paso de los días determinará qué tipo de relación une a los protagonistas en cuestión.

Flamengo recibió un duro golpe el fin de semana. En la tarde del sábado, cayó por 2-1 en el tiempo extra ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores de América y no pudo volver a conquistar el máximo certamen continental. Este lunes, el Mengao anunció a través de las redes sociales la salida de su entrenador Renato Portaluppi.

El conjunto carioca está en la búsqueda de un reemplazante y el máximo apuntado es Marcelo Gallardo, que podría no continuar en River a partir de fin de año. El Muñeco no solo es el preferido de los hinchas sino que también de la comisión directiva de Flamengo, aunque todavía no hubo contactos con el director técnico del Millonario, que también lo quiere la Selección de Uruguay tras la salida de Óscar Washington Tabárez.