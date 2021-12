Gigantes se despidió de la Copa ACLAV

Gigantes del Sur cerró hoy con derrota su participación en la Copa ACLAV que se desarrolla en formato de burbuja en la ciudad de Mar del Plata. El conjunto neuquino cayó ante Mutual Policial de Formosa por 3 a 0 con parciales 31-29, 25-13 y 25-23. Con este resultado el Dino finalizó su participación en la competencia, en tanto el equipo formoseño se clasificó a los cuartos de final.

El primer set fue palo a palo, con ventajas no mayores a tres puntos y con el equipo dirigido por Javier Baldiviezo arriba hasta el mismo cierre, al que llegó por 24-21 luego de buenos rendimientos del central Javier Sánchez y el punta Mauro Castillo. Sin embargo, Policial, luego de haberse cargado de errores no forzados durante el parcial, logró corregir al final e igualó las cosas en 24 tantos, con un buen paso por el saque de Ramsés Cascú. Ahí, se puso arriba por primera vez en 26-25 y al rato, tras desperdiciar dos set ball, el conjunto de Formosa se lo llevó 31-29 con dos puntos de Leandro Niz, que entró para cerrarlo.

Gigantes buscó recuperarse desde el bloqueo, pero acusó el golpe del capítulo anterior y cometió errores no forzados, problema que se mantuvo hasta el final del partido. Esto ayudó a Policial a sacar una luz de tres puntos en 10-7 que pronto, con cuatro aces consecutivos de Tomás Rodríguez, se estiró a más del doble (16-8). También, los repetidos errores de Gigantes ayudaron a seguir ampliando la brecha, hacia un 21-10 que enseguida se convirtió en 25-13 y 2-0 formoseño.

En el que sería el último set del partido, Gigantes intentó volver a los orígenes y pegar con sus centrales, apuntalado por errores que surgieron del lado de Policial, sobre todo desde el saque. Los conducidos por Martín López compensaron con un buen nivel en bloqueo y contraataque, lo que derivó en un parcial parejo. Policial se apoyó en otro ingreso de Niz, que colaboró desde el servicio y el ataque, y tras varias chances desperdiciadas llegó la clasificación: ataque de Rodrigo Ocampo y 25-23 final.



Síntesis:

Mutual Policial: Alejandro Araya (1), Rodrigo Ocampo (27); Ramsés Cascú (4), Carlos Mosquera (3); Alexis Nocenti (5), Tomás Rodríguez (13). Líberos: Marcos Richards, Axel Mendoza. Entrenador: Martín López. Ingresaron: Leandro Niz (6), Germán Gómez (2), Pablo Rivero (1), Gastón Ortiz, Antonio Cabrera.

Gigantes del Sur: Edgardo Lioca (1), Teo Galli (13); Javier Sánchez (7), Emmanuel Corso (6); Franco Retamozo (9), Mauro Castillo (9). Líberos: Héctor Vergara, Alejo Barahona. Entrenador: Javier Baldiviezo. Ingresaron: Leonel Pintos, Matías Kastli.

Parciales: 31-29, 25-13, 25-23