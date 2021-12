El "Flaco" Traverso opinó sobre la final de la Fórmula 1

Juan María Traverso, uno de los más importantes pilotos de la historia del automovilismo argentino, se refirió al infartante final que tuvo la Fórmula 1. El pasado domingo, en el Gran Premio de Abu Dhabi, Max Verstappen venció, en la última vuelta, al hepta campeón Lewis Hamilton y se coronó así ganador del Mundial por primera vez en su carrera.

"Hacía décadas que no veía algo como la definición del domingo. Siento que volví a la antigüedad. La decisión del equipo fue excelente, se jugaron y salió bien. Toda la vida fui hincha del equipo, no solo del piloto. Evidentemente el campeonato lo ganó Verstappen y Red Bull", manifestó el Flaco en Carburando.

En cuanto a su identificación con el piloto neerlandés de Red Bull, expresó: "Antes de la definición hinchaba por Verstappen. Hamilton es uno de los mejores pilotos de la historia de la F1. Ver un chico que arranca y le pelea, me gusta por la edad. Hace lo que hacíamos todos cuando arrancábamos".

Para finalizar, se refirió a la reacción que le surgió una vez consumada la carrera realizada en el circuito de Yas Marina: "Me quedé mudo porque estoy mirando algo que hace 30 años que no lo veo. Realmente no lo podía creer".

Repasá la nota completa con Traverso: