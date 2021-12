Ronaldo Nazario compró un club grande de Brasil

Ronaldo Nazario, ex jugador del club, confirmó este sábado que comprará Cruzeiro y será accionista mayoritario. Esto se da un día después del cambio estatutario que permitió el cambio en la división corporativa de Sociedade Anônima do Futebol (SAF).

Ya pasaron 10 años desde que el goleador colgó los botines. Después de su retiro, comenzó a involucrarse en el mundo de los negocios e hizo una fuerte inversión en España: adquirió al Real Valladolid en una movida impresionante. Ahora, decidió hacer lo propio con un club grande de Brasil.

La noticia cayó como una bomba en Brasil. "Mucha gente en mi chat me pide que compre el Cruzeiro, Vasco, Botafogo… no sé cuánto dinero creen que tengo. El fútbol es rentable. El Cruzeiro tiene es una máquina de hacer dinero. Si lo hace mínimamente bien, no necesitarías ser un genio, funcionaría. Es la idea de una gestión sostenible", había dicho hace unas semanas en Flow Podcast, donde tiró la idea sin confirmar nada.

“¡Atención mundo del futbol! Un gran hijo regresa a casa. Ronaldo Luis Nazario de Lima, el Fenómeno, acaba de llegar a un acuerdo para la compra de Cruzeiro”, tuiteó Pedro Mesquita, socio de XP que estuvo presente en la confirmación y en el brindis posterior.

Según un cálculo de Itatiaia, el Fenômeno compró el 90% de las acciones por R $ 400 millones. Contribución realizada de forma inmediata para saldar deudas de urgencia e inversiones en el departamento de fútbol.

Así, el exfutbolista volverá a casa, al equipo que lo vio nacer. Ronaldo debutó en 1992 en la Raposa y la rompió hasta el 94, donde despegó rumbo a Europa. Primero pasó al PSV Eindhoven y luego desembarcó en Barcelona, Inter, Real Madrid y Milán. Tendrá la difícil tarea de devolver a Cruzeiro a la gloria, después de su trágico descenso a la Serie B y su larga estadía que parece no tener fin.