El Cholo cumple 15 años como DT: la historia

"Cholo" Simeone cumple 15 años como director técnico, y en ese ciclo de relativa brevedad ya acumuló saberes, logros y prestigios ajenos a decenas de entrenadores muy capacitados aquí y allá. Se ha distinguido, y tiene un presente importante con muy buena campaña en el Atlético de Madrid.



Hacia 2005 el Cholo había regresado a la Argentina para cumplir el sueño del pibe y vestir la camiseta de sus desvelos infantiles, la de Racing, pero una cadena de campañas malas precipitaron su pasaje de futbolista a director técnico el 25 de febrero de 2006.



Atrás había dejado una larga y prolífica trayectoria de pantalones cortos que comprendió más de 19 años, desde el 13 de febrero de 1997 hasta un par de semanas antes de su bautismo como DT: Vélez, Pisa, Sevilla, Atlético de Madrid, Inter, Lazio y Racing.



Y escalón por escalón, en clave de virtuosa mutación de Cholito a Cholo, de niño mimado del Doctor Bilardo a caudillo del serbio Radomir Antic en la doble coronación del "Atleti" de 1995/96 y pieza clave del Lazio que se hizo del Scudetto después de 26 años.



Y entretanto, referencia ineludible del elenco estable de la Selección Nacional, abanderado del "cuchillo entre los dientes", buque insignia de Coco Basile en las conquistas de la Copa América de 1991 en Chile y de Ecuador en 1993, con presencia en tres Mundiales (1994, 1998 y 2002) y un total de 106 partidos con 11 goles.



Pero eso sí: semejante travesía de volante tocador a interior derecho dinámico, de ahí a medio centro de pico y pala, en un interregno Daniel Passarella lo propuso como marcador como tres bis por la izquierda y terminó en la cueva, cortando y pasando la pelota como una suerte de líbero Siglo XXI.



Hasta que un día del que mañana se cumplirán 15 años empezó la era del "esfuerzo no se negocia".



Parece mentira, pero para muchos futboleros la carrera de Simeone como futbolista quedó en segundo plano, relativizada y menor frente a la pasmosa dimensión que tomó como conductor grupal, estratega e inspirador de equipos que, con independencia de las predilecciones estéticas, salvo contadas excepciones dieron la talla, cuando no compitieron con singular éxito en las altas cumbres.



No le fue bien en el puñado de partidos que dirigió a Racing desde el 25 de febrero de 2006, pero en su segunda experiencia, en Estudiantes de La Plata, rompió todos los moldes en el Apertura, cuando a una hora de terminado el Torneo estaba a cinco puntos de Boca y al cabo lo privó de un tricampeonato en el desempate jugado en el estadio de Vélez.



Ese Estudiantes campeón, el de Juan Sebastián Verón mayúsculo, José Sosa, Rodrigo Braña, José Luis Calderón y Mariano Pavone, resultó la expresión más abiertamente ofensiva de cuantos equipos dirigió el "Cholo", cuyas versiones más logradas no tuvieron a la Argentina como escenario.



En River fue campeón y último en la tabla sin escalas, en San Lorenzo y en un segundo ciclo en Racing hubo amagos de fecundidad que ahí se quedaron, pero en el medio pasó por el Calcio y al mando de un plantel de bajo presupuesto mantuvo a Catania en la Serie A.



Pero hasta donde sabemos el "Atleti" madrileño es el lugar en el mundo de un entrenador con mucho hilo en el carretel, puesto que recién anda por los 50 abriles.



Noveno en la lista de los argentinos que dirigieron al equipo Colchonero (Helenio Herrera, el Toto Lorenzo, Iselín Santos Ovejero, el Pato Pastoriza, Cacho Heredia, Jorge D'Alessandro, Coco Basile y Carlos Bianchi), ya es el técnico más ganador en la historia del cuadro albirrojo, con más de 300 victorias, el 68 por ciento de los puntos disputados, una Liga, una Copa del Rey, una Supercopa de España, dos Europa League y dos Supercopa de Europa, sin contar las dos veces que se quedó en la puerta de la esquiva Liga de Campeones en sendos desenlaces desdichados ante Real Madrid.



Dicen que dicen que es uno de los diez mejores DT del planeta, una hipótesis igual de categórica que de discutible y a la vez igual de abstracta que precisa: en cualquier caso, puesto más, puesto menos, el piso mínimo vital y móvil del "Cholo" Simeone es el de una trayectoria brillante que empezó hace 15 años y perfila un techo todavía por verse.