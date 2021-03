Severa lesión de Salvio, que lo saca de cancha por seis meses

El delantero de Boca Juniors Eduardo "Toto" Salvio sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será baja por al menos seis meses, por lo que se perderá el resto de la Copa Liga Profesional y la fase de grupos de la Copa Libertadores.



El club emitió esta mañana un parte médico oficial en el que también informó que el defensor Carlos Izquierdoz presenta una lesión condral en la unión esterno-costal, sin precisar los tiempos de recuperación.



Salvio, de 30 años, fue titular en el partido del domingo ante Sarmiento (1-1) pero resultó reemplazado a los 25 minutos del primer tiempo con evidentes gestos de dolor en la articulación.



El futbolista surgido en Lanús se lesionó en un mal movimiento de la pierna de apoyo cuando intentó dar un pase a su compañero Edwin Cardona en un ataque de su equipo que condujo en campo rival.



Sin fecha de operación programada todavía, "Toto" afronta una dolencia de similares características por tercera vez en su carrera, ya que fue intervenido en la rodilla derecha en dos ocasiones (2013 y 2015) cuando era jugador de Benfica de Portugal.



El plazo de rehabilitación, si bien no fue informado por el club, no será menor a un semestre, por lo que Boca perderá un valor importante de su plantel para la competencia local y el inicio de la Libertadores.



En el caso de Izquierdoz, fuentes de Boca adelantaron extraoficialmente que el defensor estaría fuera de las canchas tres semanas, aproximadamente.



Así, podrá regresar a la competencia en el último fin de semana de marzo y no estará disponible para el debut en la Copa Argentina (miércoles próximo ante Claypole) ni para los encuentros ante Vélez, River y Talleres por la Copa Liga Profesional.



Tanto Salvio como Izquierdoz concurrieron esta mañana al Centro Médico Genea, situado frente al Parque Lezama, donde se realizaron estudios para conocer sus respectivos diagnósticos.