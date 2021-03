Murió el padre de Matías Almeyda: tenía Covid

Murió Oscar Almeyda, el padre de Matías Almeyda, actual DT y ex jugador de River y la Selección nacional. Estaba internado con Covid en Azul, donde residía, junto a su mujer, Silvia Calcagno. Fue la mamá del ex futbolista quien informó, con un conmovedor mensaje en la red social Facebook.

“Mientras estoy el la cama del hospital recuperándome de COVID aquí pegado a mí se me murió mi marido Óscar Almeyda; toda una vida juntos y hoy no puedo despedirlo como quisiera pero Dios dispone las cosas. Qué decir, estoy destrozada. Quisiera estar con toda mi familia, pero no se puede, Óscar por siempre estarás en mi corazón te amé y te amaré hasta el día que nos volvamos a encontrar amor de mi vida”, escribió.

Oscar Almeyda era muy conocido en Azul, antes que su hijo alcanzara la fama. Fue presidente de una peña folklórica, "Frontera Sur", que talló fuerte en la década del '80 del siglo pasado. En esa peña solía presentarse un bailarín que le hacía al malambo, y que tendría después destino exitoso en las canchas de fútbol: su hijo Matías.

Almeyda tenía 78 años.