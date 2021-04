Manolo Berra "Este es un equipo de hombres"

Cipolletti enfrentará mañana desde las 16 a Peñarol de San Juan en el predio 15 de Octubre por la segunda fecha del la zona sur. El triunfo contundente ante Olimpo de Bahia Blanca por 3/0 en el arranque del campeonato ha ilusionado a dirigentes, hinchas y también cuerpo técnico.

Con la experiencia que dan los años, Manolo Berra, prefiere ser más cauto “en la semana conversamos con los compañeros y hay algo cierto; si no sacamos un buen resultado el domingo, lo que hicimos el fin de semana en Bahia Blanca no sirve de nada”. No estamos relajados ni tranquilos, estamos enfocados en el encuentro de mañana” sostuvo el capitán albinegro.

El mediocampista devenido en defensor, agregó, “es muy importante poder armar el grupo, mezclamos juventud y veteranía, hay mucha armonía y eso se debe al trabajo realizado por el cuerpo técnico. Yo resalto el compromiso que hay, hay buen grupo humano.

El jugador nacido futbolísticamente en Independiente de Neuquén, entiende que hay que ser “prudentes, somos un grupo serio y eso nos da confianza. Este es un equipo de hombres, como hace rato no se veía. Me hace acordar a ese equipo donde estaba Roberto Muñoz, Carucha Carrasco, Oreja Ruiz, un equipo de hombres, que deja todo jugando bien o mal y eso es muy importante.

Berra que afronta sus últimas temporadas en el fútbol profesional, se hace un tiempo para continuar con su emprendimiento de frutos secos en una chacra familiar “hace tres años la trabajamos con nueces y la calidad del producto es muy buena. La chacra siempre me tiró, mi viejo nos inculcó el trabajo en la tierra y hoy para mi más allá de una nueva entrada económica es un pasatiempo. Viste que a uno le agarra el viejazo y empieza con el gusto por las plantas”, concluyó entre carcajadas

Accede a la entrevista completa en este link: