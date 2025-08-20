Fentanilo contaminado: detuvieron a Ariel García Furfaro, familiares y directivos de HLB Pharma

La Justicia ordenó este miércoles por la noche la detención de Ariel Fernando García Furfaro, titular de HLB Pharma y Laboratorios Ramallo, en el marco de la investigación por los lotes contaminados de fentanilo 31.202 y 31.244. El operativo, realizado por la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y la Gendarmería Nacional, incluyó 10 allanamientos simultáneos.

Además, entre los detenidos se encuentran:

Diego y Damián García , hermanos de García Furfaro.

Nilda Furfaro , madre del empresario y vicepresidenta de HLB.

Javier Tchukran , director general de ambos laboratorios.

Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio y José Antonio Maiorano , directores técnicos.

Horacio Tallarico , presidente de Laboratorios Ramallo.

Rodolfo Labrusciano, director suplente.

García Furfaro permanecerá en la cárcel de Ezeiza hasta su declaración indagatoria.

Investigación judicial y lotes implicados

El juez Ernesto Kreplak aceptó el pedido de la fiscal María Laura Roteta y del titular de PROCUNAR, Diego Iglesias, para detener a los responsables por presuntos desvíos de calidad y posible distribución ilegal de fentanilo.

Los lotes investigados, 31.202 y 31.244, presentaban contaminación con bacterias Klebsiella y Ralstonia, según un informe del Instituto Malbrán. Este hallazgo se relaciona con al menos 96 muertes en distintas provincias argentinas.

Hallazgos forenses

El Cuerpo Médico Forense analizó 20 historias clínicas y concluyó que:

En 12 casos, el fentanilo contaminado agravó significativamente el cuadro clínico y contribuyó al desenlace fatal.

En 4 casos, hubo concausalidad fortuita por infecciones previas.

No se identificaron muertes de nexo causal directo, pero sí trazabilidad entre los microorganismos hallados en los pacientes y las ampollas incautadas.

Declaraciones oficiales

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró el operativo en la red X:

La causa cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), la Dirección de Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) y la Secretaría de Investigación Financiera y Recupero de Activos Ilícitos (SIFRAI).

Qué sigue en la causa

El juez Kreplak espera recibir más historias clínicas y documentación peritada para determinar la responsabilidad penal de los 24 imputados. La fiscalía investiga también posibles fallas estructurales en los controles oficiales y desvíos hacia el mercado ilegal.