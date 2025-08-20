En busca de continuar en carrera por un nuevo título, Inter Miami venció sobre la hora a Tigres en el Chase Stadium por los cuartos de final de la Leagues Cup 2025. Sin la presencia de Lionel Messi, que fue desafectado debido a una molestia en su isquiotibial izquierdo en el que tuvo una lesión hace algunas semanas, Las Garzas sacaron adelante un encuentro que se les complicó en el segundo tiempo y llegaron a la victoria por dos penales de Luis Suárez.

Luego de un primer tiempo sólido que se encaminó por el primer tanto de penal del goleador uruguayo, Tigres reaccionó en la segunda parte y pudo llegar a la igualdad a través del argentino Ángel Correa, que se consolida como el máximo goleador del torneo con cinco goles. No obstante, en un momento complicado para los estadounidenses llegó un nuevo penal por mano de Javier Aquino, que fue el villano de la noche. Suárez dijo presente nuevamente y, con categoría, restableció la ventaja.

A pesar del 2-1, Inter Miami sufrió hasta el final y Tigres estuvo muy cerca de igualar el marcador con un cabezazo de Iván López que superó al arquero Oscar Ustari, pegó en ambos postes y salió. Resistiendo hasta lo último, los de Javier Mascherano terminaron llevándose un ajustado triunfo que los mete en semifinales, donde espera por el ganador entre Toluca y Orlando City.

Inter Miami 2-1 Tigres, los goles

A los 20 minutos, una mano en el área de Javier Aquino al intentar bloquear un centro de Jordi Alba fue sancionada como penal por el árbitro guatemalteco Mario Escobar. Sin Messi, el que se hizo cargo de la pena máxima fue Luis Suárez, que la colocó a media altura junto al palo izquierdo de Nahuel Guzmán para, hasta ahora, darle la victoria al conjunto de Florida.

En la segunda parte, el conjunto azteca se adelantó más en el campo y, a los 20 minutos, llegó a la igualdad a través de un campeón del mundo. Ángel Correa recibió un pase algo largo cerca de la medialuna, pero le ganó el mano a mano con el cuerpo a Sergio Busquets y se fue derecho al mano a mano con Ustari que llegó a tocar su remate pero no pudo detenerlo y la pelota se metió lentamente dentro del arco para convertirse en el 1-1.

No obstante, a menos de cinco minutos para el final llegó una nueva chance para Las Garzas desde el punto penal. El VAR llamó al juez Escobar después de una nueva mano de Aquino y el juez decidió nuevamente sancionar la pena máxima. Otra vez, Suárez se hizo cargo y, mandando a Guzmán para el otro lado, restableció la ventaja de Inter Miami y logró meter a su equipo en semifinales.

Messi lo vio desde la tribuna

Los dirigidos por Javier Mascherano no contaron con su capitán y figura, pero sí con otros cuatro argentinos como titulares. Oscar Ustari vuelve a ocupar el arco mientras que Gonzalo Luján, Rodrigo De Paul y Tadeo Allende tienen su lugar en la defensa, el medio y la delantera respectivamente. Messi, por su parte, estuvo en la tribuna viendo a sus compañeros.

Por su parte, en Tigres también fueron de la partida varios argentinos, con el campeón del mundo Ángel Correa como el más destacado, formando dupla de ataque junto a Nicolás Ibáñez, ex Gimnasia (LP). Además, será duelo de arqueros argentinos porque Guzmán defiende el arco de los mexicanos, en tanto que Juan Brunetta es otro de los compatriotas en cancha.