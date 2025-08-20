Milei sostuvo su veto a las jubilaciones con apoyo clave de gobernadores

El oficialismo logró este miércoles sostener en Diputados el veto de Javier Milei a la ley que aumentaba 7,2% las jubilaciones y pensiones y subía el bono de $70.000 a $110.000. Con 160 votos a favor del proyecto original, 83 en contra y 6 abstenciones, la oposición no alcanzó los dos tercios necesarios, por lo que la decisión del Ejecutivo quedó firme.

Las abstenciones jugaron un rol decisivo, entre ellas las de los cuatro diputados de Misiones, María Eugenia Vidal (PRO) y Marcela Antola (alineada con Rogelio Frigerio). También aportaron votos negativos los gobernadores Alfredo Cornejo (Mendoza) y Claudio Vidal (Santa Cruz).

El resultado fue una victoria legislativa para los libertarios, luego de que en la misma sesión sufrieran un revés con el veto a la emergencia en discapacidad, rechazado por amplia mayoría.

Con la norma caída, el haber mínimo se mantiene en $314.305 más el bono de $70.000 (total $384.305), mientras que de haberse aprobado la ley habría trepado a $446.928.