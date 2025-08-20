¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Miércoles 20 de Agosto, Neuquén, Argentina
POR EL ORO

El neuquino Fausto Inostroza se metió en semifinales de los Juegos Panamericanos Junior

En Vóley de Playa, y junto a Marcos González, el equipo argentino buscará meterse en la gran definición de la competencia y pelear por la medalla dorada.

Por Pablo Chagumil
Miércoles, 20 de agosto de 2025 a las 21:25
La dupla argentina pelea por medalla en la arena de Paraguay

En disputa la segunda edición de los Juegos Panamericanos Junior en Asunción. La presencia neuquina se hace sentir dentro de la delegación nacional donde la dupla Fausto Inostroza- Marcos González, se metió en semifinales de vóley de Playa, donde peleará este jueves por una medalla.

Luego de clasificar segundo en la fase de grupos, González-Inostroza superaron hoy por la mañana, en octavos de final, a los dominicanos Rolvin Maldonado-Ramón de Jesús por 21-18 y 21-15. Y por la tarde vencieron a los salvadoreños Cristopher Guardado-Yoel Guardado por 24-26, 21-13 y 15-11.

Ahora Mañana, a partir de las 17hs, buscarán el pasaporte a la final ante los brasileros Jonathan de Menezes-Isac de Farías.

Inostroza es uno de los 6 neuquinos que dicen presente representando a Argentina

Previo a los cruces mano a mano, habían comenzado su camino con derrota ante los estadounidenses Gage Basey-Thomas Hurst por 21-16 y 21-12, luego se recuperaron ante los ecuatorianos Isaac Jiménez-José Bowen por 21-9 y 21-16. Y en la definición de grupo, le habían ganado a los cubanos Damián Gómez-Eblis Verane por 21-14 y 21-15.

Argentina sigue sumando en el medallero final donde se ubica en la quinta colocación con un total hasta el momento de 20 medallas de oro, 29 de plata y 18 de bronce, haciendo 67 en la sumatoria total.

